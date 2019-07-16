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ЄС жорстко вдарив санкціями по союзнику Путіна: країна гнівно відреагувала

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Рада ЄС на рівні глав МЗС схвалила санкції проти Туреччини через проведення Анкарою геологорозвідувального буріння біля берегів Кіпру.

Санкції, зокрема, передбачають скорочення фінансової допомоги Туреччини як кандидата на вступ до ЄС, а також урізання позик в рамках кредитного механізму Європейського інвестиційного банку, передає DW (новина доповнена подробицями).

Крім того, в Брюсселі ухвалили рішення про заморожування переговорів із всеосяжної угоди про повітряне сполучення з Анкарою і про відмову від низки зустрічей із високопоставленими турецькими політиками.

Також щодо Анкари можливі подальші "адресні заходи", якщо Туреччина продовжить геологорозвідку, зазначалося в проекті постанови. Текст документа був схвалений 15 липня без змін, що мають безпосередній стосунок до робіт на шельфі.

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"Провокації Туреччини для всіх нас неприйнятні, в цьому питанні ми — на стороні Кіпру", — заявив державний міністр ФРН у справах Європи Міхаель Рот.

Санкції ЄС

Санкції ЄС

day.kyiv.ua

На думку Брюсселя, Туреччина проводить бурові роботи з видобутку нафти і газу біля узбережжя Кіпру незаконно. Анкара з 1974 року вважає води біля окупованої північної частини Кіпру своєю територією, натомість у ЄС переконані, що вони належать республіці. Про підготовку санкцій учасники саміту ЄС попереджали ще 20 червня.

Пізніше Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на санкції Європейського союзу, передає "РБК-Україна".

Як заявили в Туреччині, європейські санкції не вплинуть на її діяльність, пов'язану з видобутком газу в східній частині Середземного моря. Крім того, Анкара збирається ще більше активізувати свою газовидобувну діяльність.

"Рішення, ухвалене Радою ЄС вчора (15 липня. — Ред.), не вплине на рішучість нашої країни продовжувати роботи з видобутку вуглеводнів у східній частині Середземного моря", — йдеться в заяві МЗС.

У турецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що геологорозвідувальні роботи поблизу кіпрського узбережжя проводяться "для захисту своїх прав на континентальному шельфі", а також "для захисту прав турків-кіпріотів, які є співвласниками ресурсів острова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників Сполучених Штатів затвердила поправку до оборонного бюджету на 2020 рік, яка містить заборону проводити будь-які угоди з російським держборгом. Автори відповідної ініціативи – демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.

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Місце
Туреччина
Теги
санкции Євросоюз
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну да ну да...член НАТЫ и союзник Путина.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Европейские либералы. И чем пророссийские греки греческой части Кипра лучше пророссийского Эрдогана? Пророссийскую часть греческого Кипра взяли в ЕС, а Турции ставят неприемлимые для Турции условия вступления в ЕС. По-моему, будет лучше если этот до тошноты либеральный ЕС развалится. В ЕС Украину поддерживают по сути только Польша и Прибалтийские государства, а Турцию вообще никто не пддерживает. Какие требования ставит ЕС? Чтобы разрешили гей-парады проводить, чтобы дали особый статус "русскоязычным украинцам" в Украине, "курдоязычным туркам" в Турции. Эти требования бьют по государственной безопасности этих стран, делают их более уязвимыми для той же России. По-моему, не нужно так рваться в до тошноты либеральный ЕС ни Украине, ни Турции.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не понял, Турция теперь не союзник Украины? Как же так???
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La Quello
La Quello
Себостьян Прейро, Сбившие сели, вместе с готовившими госпереворот! Рука руку моет там, не тешь себя скороразвальными мыслями...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Себостьян Прейро, И что то турки про Крым украинский не вспоминают?
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