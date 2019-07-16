ЄС жорстко вдарив санкціями по союзнику Путіна: країна гнівно відреагувала

Рада ЄС на рівні глав МЗС схвалила санкції проти Туреччини через проведення Анкарою геологорозвідувального буріння біля берегів Кіпру.

Санкції, зокрема, передбачають скорочення фінансової допомоги Туреччини як кандидата на вступ до ЄС, а також урізання позик в рамках кредитного механізму Європейського інвестиційного банку, передає DW (новина доповнена подробицями).

Крім того, в Брюсселі ухвалили рішення про заморожування переговорів із всеосяжної угоди про повітряне сполучення з Анкарою і про відмову від низки зустрічей із високопоставленими турецькими політиками.

Також щодо Анкари можливі подальші "адресні заходи", якщо Туреччина продовжить геологорозвідку, зазначалося в проекті постанови. Текст документа був схвалений 15 липня без змін, що мають безпосередній стосунок до робіт на шельфі.

"Провокації Туреччини для всіх нас неприйнятні, в цьому питанні ми — на стороні Кіпру", — заявив державний міністр ФРН у справах Європи Міхаель Рот.

Санкції ЄС day.kyiv.ua

На думку Брюсселя, Туреччина проводить бурові роботи з видобутку нафти і газу біля узбережжя Кіпру незаконно. Анкара з 1974 року вважає води біля окупованої північної частини Кіпру своєю територією, натомість у ЄС переконані, що вони належать республіці. Про підготовку санкцій учасники саміту ЄС попереджали ще 20 червня.

Пізніше Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на санкції Європейського союзу, передає "РБК-Україна".

Як заявили в Туреччині, європейські санкції не вплинуть на її діяльність, пов'язану з видобутком газу в східній частині Середземного моря. Крім того, Анкара збирається ще більше активізувати свою газовидобувну діяльність.

"Рішення, ухвалене Радою ЄС вчора (15 липня. — Ред.), не вплине на рішучість нашої країни продовжувати роботи з видобутку вуглеводнів у східній частині Середземного моря", — йдеться в заяві МЗС.

У турецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що геологорозвідувальні роботи поблизу кіпрського узбережжя проводяться "для захисту своїх прав на континентальному шельфі", а також "для захисту прав турків-кіпріотів, які є співвласниками ресурсів острова".

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