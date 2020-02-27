ЄС захотів вдарити "кіберсанкціями" по Росії та Китаю

Європейський Союз може накласти санкції на структури, пов'язані з Росією та Китаєм, за злочини в кіберпросторі.

Переговори щодо вказаних заходів можуть початися вже цього тижня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дипломатів, ознайомлених із ситуацією.

Перед перемовинами на рівні урядів країн ЄС тривають експертні дискусії. Вони можуть продовжитися до двох місяців.

Водночас джерела відмовилися повідомити назви структур і суть проблем.

Відповідні заходи можуть стати першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, який має на меті заборону на в'їзд і заморожування активів.

Європейський Союз може накласти санкції на структури, пов'язані з Росією та Китаєм

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобування й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

19 грудня Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації.

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