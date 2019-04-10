ЄС захотів провести переговори з Україною і Росією щодо газу: названа дата

Єврокомісія заявила про намір провести переговори з Російською Федерацією і Україною про умови транзиту газу після 2019 року.

Віце-президент вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу Марош Шефчович зазначив, що тристороння зустріч може відбутися до серпня, пише в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейський комісар з енергетичного союзу Марош Шефчович каже, що хоче нові тристоронні енергетичні переговори з Україною і РФ до літніх канікул у серпні", – заявив Йозвяк.

EU energy union commissioner Sefcovic says that he wants a new energy trilateral with #Ukraine and #Russia before the summer break in August. - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 квітня 2019 р

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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