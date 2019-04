ЄС захотів провести переговори з Україною і Росією щодо газу: названа дата

Єврокомісія заявила про намір провести переговори з Російською Федерацією і Україною про умови транзиту газу після 2019 року.

Віце-президент вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу Марош Шефчович зазначив, що тристороння зустріч може відбутися до серпня, пише в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейський комісар з енергетичного союзу Марош Шефчович каже, що хоче нові тристоронні енергетичні переговори з Україною і РФ до літніх канікул у серпні", – заявив Йозвяк.

