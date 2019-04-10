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ЄС захотів провести переговори з Україною і Росією щодо газу: названа дата

1.3тЧитати матеріал російською

Єврокомісія заявила про намір провести переговори з Російською Федерацією і Україною про умови транзиту газу після 2019 року.

Віце-президент вищого органу виконавчої влади Європейського Союзу Марош Шефчович зазначив, що тристороння зустріч може відбутися до серпня, пише в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейський комісар з енергетичного союзу Марош Шефчович каже, що хоче нові тристоронні енергетичні переговори з Україною і РФ до літніх канікул у серпні", – заявив Йозвяк.

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ЄС захотів провести переговори з Україною і Росією щодо газу: названа дата

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну. Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні, і за відсутності нових договорів може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
ринок газу
Місце
Україна
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Переговоры -- дело хорошее . Отказ от Стокгольмских хотелок , назначение выгодной для Газпрома цены транзита , андбандлинг Нафтогаза , модернизация укрГТС за счёт не знаю чей -- это предварительные темы . Поговорить всегда интересно .
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Питон Каа
Питон Каа
Еще время не пришло, вот после парламентских выборов будет ясно, сможем ли мы с Украиной нормально договориться или снова придется принуждать к адекватности.
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