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13 березня • оновлено в 14:57
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ЄС продовжив санкції проти Росії через Україну

2.8т
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Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 13 березня, продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації.

Зокрема, під обмежувальні заходи європейців потрапили росіяни, причетні до підриву територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це в Twitter повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Відповідні санкції мають на меті заморожування банківських активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу.

"Заборона в'їзду та замороження активів проти 175 терористів і росіян, а також 44 суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, тепер офіційно продовжена на шість місяців", – написав Йозвяк.

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 13 березня, продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 13 березня, продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а в это время: "Окружной административный суд Киева отменил решение о праздновании «юбилеев» участников запрещенных в России украинских националистических организаций ОУН-УПА. Решение принято на основании заявления Андрея Портнова." ____ запасаемся попкорном... )
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Вот горе-то...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Тарасенко Олег, и как теперь мы будем жидь? )))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте. С какой целью Порошенко покинул Украину, издание не указывает. За коронавирусом мабуть поехал?
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