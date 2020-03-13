ЄС продовжив санкції проти Росії через Україну

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 13 березня, продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації.

Зокрема, під обмежувальні заходи європейців потрапили росіяни, причетні до підриву територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це в Twitter повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Відповідні санкції мають на меті заморожування банківських активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу.

"Заборона в'їзду та замороження активів проти 175 терористів і росіян, а також 44 суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, тепер офіційно продовжена на шість місяців", – написав Йозвяк.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 13 березня, продовжила на пів року санкції проти Російської Федерації

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

19 грудня Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації.

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