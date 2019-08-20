"ЄС гірше Китаю": Трамп заговорив про торговельну війну з Європою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу новою торговельною війною, заявивши, що він "гірше Китаю".

"Європейський Союз гірше Китаю, просто менше. Він погано до нас ставиться: бар'єри, тарифи, податки", – повідомив американський лідер, передає inoTV.

Згідно з офіційними даними, за підсумками першої половини 2019 року імпорт європейської продукції до Штатів перевищив експорт майже на $83 млрд.

Якщо між США і Європою вибухне нова війна тарифів, це вкрай негативно позначиться на фінансових ринках.

"Адже і крім цього додаткову нестабільність привносить собою брескіт, який Борис Джонсон пообіцяв забезпечити незалежно від досягнення угоди. Плюс, Трамп до середини листопада повинен вирішити, чи вводити тарифи на імпорт автомобілів – а цей захід неминуче викличе відповідь з боку Брюсселя", – резюмували журналісти.

Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу новою торговельною війною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в Сполучені Штати китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. Так, тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

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