Єрмак пообіцяв США прийняти закони для траншу МВФ: про що домовилися

Найближчим часом Верховна Рада має прийняти закони, необхідні для початку реалізації нової програми співпраці України з МВФ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомила пресслужба ОП 8 квітня.

Співпраця з МВФ

Вказується, що першочергова увага на зустрічі була приділена питанням протидії пандемії коронавірусу. Єрмак висловив американській стороні співчуття у зв'язку з великими людськими втратами.

Також обговорювалися підсумки телефонної бесіди президента Володимира Зеленського та державного секретаря США Майка Помпео. "Сторони відзначили конструктивний характер цієї розмови і скоординували подальші дії з метою виконання досягнутих домовленостей", – відзвітувала пресслужба.

Керівник ОП поінформував Крістіну Квін про ситуацію на Донбасі та переговори щодо врегулювання конфлікту.

Сторони, як повідомила пресслужба, обговорили і "актуальні питання розвитку українсько-американського співробітництва в торговельно-економічній та інших сферах".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У МВФ заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

Верховна Рада на позачергових зборах 30 березня у першому читанні ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності та від якого, зокрема, залежить отримання фінансової допомоги від МВФ.

Україна 13 березня виплатила Міжнародному валютному фонду черговий платіж у розмірі $409,6 млн за програмою розширеного фінансування EFF.

Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями може бути підписаний меморандум з МВФ про програму розширеного фінансування.

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