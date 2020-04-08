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8 квітня • оновлено в 21:54
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Єрмак пообіцяв США прийняти закони для траншу МВФ: про що домовилися

4.6т
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Найближчим часом Верховна Рада має прийняти закони, необхідні для початку реалізації нової програми співпраці України з МВФ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, повідомила пресслужба ОП 8 квітня.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Вказується, що першочергова увага на зустрічі була приділена питанням протидії пандемії коронавірусу. Єрмак висловив американській стороні співчуття у зв'язку з великими людськими втратами.

Також обговорювалися підсумки телефонної бесіди президента Володимира Зеленського та державного секретаря США Майка Помпео. "Сторони відзначили конструктивний характер цієї розмови і скоординували подальші дії з метою виконання досягнутих домовленостей", – відзвітувала пресслужба.

Керівник ОП поінформував Крістіну Квін про ситуацію на Донбасі та переговори щодо врегулювання конфлікту.

Сторони, як повідомила пресслужба, обговорили і "актуальні питання розвитку українсько-американського співробітництва в торговельно-економічній та інших сферах".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Тема
транш МВФ
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Економіка України політика посольство США в Україні МВФ Офіс президента
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а сколько он за это получит? Надеюсь, брат его теперь не обделит? И ваще, почему вместо подвоза туалетной бумаги ЗЕрмак гарантирует принятие законов? Он ХТО? ..... в пальто?
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
оу,це так нэзалэжно,аж страшко.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Заголовок так и кричит о независимости о которой порошенко говорит в каждом интервью)))))
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