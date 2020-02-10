Епідемія коронавірусу пришвидшила падіння цін на нафту в світі

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 10 лютого, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 54,39 долара за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,1% – до 50,26 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals знизилася на 0,1% – до 51,08 долара за барель

Котирування Urals Maanimo

Вартість сировини знижується на тлі рішення Організації країн – експортерів нафти не проводити позачергову зустріч у зв'язку з коронавірусом.

За словами міністра енергетики Азербайджану Пярвіза Шахбазова, чиновники проаналізували ситуацію та дійшли висновку, що позапланової зустрічі міністрів не буде – вона відбудеться в березні, за графіком.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 10 лютого, упали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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