Епідемія коронавірусу пришвидшила обвал цін на нафту в світі

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 28 січня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,24 долара за барель, що на 2,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 1,9% – до 53,17 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 0,2% – до 57,02 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Сировина дешевшає через побоювання, що поширення уханьского коронавірусу зумовить скорочення попиту на ринку, де й без того спостерігається надлишок пропозиції.

Зокрема, спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яке стане одним із найрізкіших в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", – зазначив аналітик Price Futures Group Філ Флін.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини. Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 28 січня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Станом на 27 січня кількість заражених досягла 2794 осіб, загинула вже 81 людина.

За межами материкового Китаю підтвердили випадки зараження коронавірусом у Гонконзі (8 випадків), Макао (5 випадків), Таїланді (8 випадків), Австралії (5 випадків), Малайзії (4 випадки), Сінгапурі (4 випадки), Франції (3 випадки), Японії (4 випадки), Південній Кореї (4 випадки), Тайвані (5 випадків), США (5 випадків), В'єтнамі (2 випадки), Непалі (1 випадок), Канаді (1 "імовірно підтверджений" випадок) та на острові Хайнань (підтверджений 31 випадок).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал