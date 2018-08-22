Без нового рынка электроэнергии интеграция в ЕС невозможна

Мы часто говорим о евро интеграции Украины и отдельных элементах этого сложного и длительного процесса: торговле и квотах, имплементации всевозможных стандартов и правил, безвизе и многих других моментах. Но, по моему мнению, слишком мало внимания общественность, политики и эксперты уделяют такой стратегически важной сфере как электроэнергетика. А ведь именно она является одной из основных направлений реформирования в контексте евроингтеграции и именно этой сфере Евросоюз уделяет особое внимание. Без реформирования данной сферы приближение Украины к Евросоюзу невозможно в принципе.

О каких реформах идёт речь? Ключевым для имплементации в Украине является пакет документов под названием "Теритий энергопакет". Это законодательство Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, которое было принято Советом ЕС и Европарламентом в июле 2009 и вступило в силу 3 сентября того же года. Ключевым аспектом данного пакета директив и регламентов ЕС является ограничение монополии поставщиков газа и электричества, которое обеспечивается путем создания равных, конкурентных условий игры на энергорынке для всех участников и прозрачное формирование цен (тарифов) на их услуги.

Присоединившись к Энергетическому Содружеству в 2012 году, Украина обязалась постепенно адаптировать свое законодательство к требованиям Третьего Энергопакета. Его имплементация также предусмотрена главным на сегодняшний день документом, подписанным между Украиной и ЕС – Соглашением об Ассоциации.

Важно отметить, что в этом направлении Украина не отстает и постепенно осуществляет необходимые шаги. В частности, был разработан и принят ЗУ "О рынке электроэнергии", началась разработка сопутствующих нормативно-правовых актов, а на время подготовки к переходу на новые правила игры была принята так называемая квази-рыночная формула расчёта цены на уголь для генерирующих электроэнергию предприятий - "Роттердам+". Именно благодаря этой формуле был установлен прозрачный механизм формирования цен - закупочные цены на уголь для отечественной тепловой энергетики начали рассчитываться на основе европейского индекса API2 (угольная биржа Роттердама).

Реформа продолжает свою реализацию и далее. Уже 23 августа 2018 года НКРЭКУ планирует принять постановление об отмене норм и правил работы текущего энергорынка с середины 2019-го года. В том числе отменяет формулу Роттердам+. Об этом свидетельствует проект открытого заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Как стало известно, на заседании планируется привести действующую нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии", что начинает действовать в следующем 2019-м году. Помимо прочих потеряет силу постановление от 3 марта 2016 № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", которым и была введена формула "Роттердам+".

О чем всё это говорит? О том, что теперь мы максимально приблизились к выполнению требований Третьего энергопакета ЕС и уже в средине 2019-го года энергорынок Украины заработает по новым европейским правилам. Это однозначно следует трактовать как успех Украины по выполнению своих международных обязательств и как важный шаг в процессе евроинтеграции. После завершения реформы украинская энергетика станет намного более привлекательной для иностранных инвесторов и у стран появится шанс на более активное и эффективное развитие отрасли, а следовательно – повысит уровень энергетической безопасности страны.

Что касается тарифов на электроэнергию, то населению, увы, нужно будет готовиться к их повышению. После отмены формулы "Роттердам+", врамках реформы рынка будет создана биржа для торгов и цена для населения будет равна цене для нынешнего 2-го класса промышленных потребителей. Именно поэтому правительству, о чем я неоднократно говорил, нужно продумать механизмы повышения эффективности выплаты адресной помощи той части населения, которая действительно будет не способна оплачивать высокие тарифы. В ближайшее же время (до средины 2019 года) существенного повышения тарифов ожидать не стоит, так формула Роттердам+ еще продолжит свое действие.