"Енергоатому" потрібно понад 11 млрд грн на безпечну зупинку одного енергоблоку

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Економіка
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'Енергоатому' потрібно понад 11 млрд грн на безпечну зупинку одного енергоблоку

НАЕК "Енергоатом" оцінює суму витрат на виведення з експлуатації енергоблоків типу ВВЕР-440 у сумі $300 млн на один блок, а блоків ВВЕР-1000 - $400 млн; При цьому процес зняття з експлуатації буде тривати десятки років.

Про це 19 жовтня під час online-зустрічі щодо проблем та перспектив розвитку атомної енергетики, яку організував Energy Club, повідомив віце-президент "Енергоатом" Герман Галущенко.

"За нашими оцінками, першими блоками, які мають бути виведені з експлуатації, – це два блоки на Рівненській станції, це ВВЕР-440. Вартість виведення такого блоку (це оціночна цифра) десь близько $300 млн. Якщо ми говоримо про ВВЕР-1000 – це десь близько $400 млн", - сказав він.

За словами Галущенко, процес виведення з експлуатації атомних енергоблоків буде тривати десятками років, протягом цього періоду компанія має заробляти кошти для фінансування цих витрат.

Нагадаємо, за всі роки експлуатації АЕС в Фонд виведення з експлуатації блоків атомних електростанцій Україна не накопичила кошти для виведення принаймні одного з п’ятнадцяти діючих блоків. У фонді наразі є близько 200 млн доларів.

За даними Міністерства енергетики, ціна у 57 копійок за 1 кВт*год, за якою енергогенеруюча компанія “Енергоатом” реалізує 85% виробленої електроенергії, не включає вартість покриття виведення із експлуатації блоків атомних електростанцій.

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