Екстрадиція Фірташа: прокурори США запідозрили можливий зв'язок із Boeing

Компанія Boeing замовила у McKinsey оцінку можливості видобутку титану в Індії. Для "прискорення процедури" планували залучити фірму Дмитра Фірташа Bothli Trade.

Як пише The New York Times, "прискорення" полягало у видачі хабарів індійським чиновникам. Український олігарх також назвав 8 представників індійської влади, які могли б посприяти Boeing. Їхні імена були опубліковані на слайді презентації PowerPoint, який пізніше став доказом у справі.

Американські прокурори аргументували запит про екстрадицію, у тому числі, звітом консалтингової компанії McKinsey. Хоча Фірташ заперечує, що готовий був платити хабарі.

Дмитро Фірташ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фірташа затримали 12 березня 2014 року в столиці Австрії за запитом ФБР США і помістили в слідчий ізолятор.

Однак уже 21 березня Фірташ був звільнений під рекордну заставу 125 млн євро, гроші для котрого, за даними джерела OBOZREVATEL, були внесені російськими бізнесменами Аркадієм і Борисом Ротенбергами, які вважаються близькими до Кремля. Братів називають колишніми спаринг-партнерами президента Росії Володимира Путіна по дзюдо.

У грудні 2017 року Апеляційний суд Відня відмовив у екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в Іспанію.