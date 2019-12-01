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1 грудня • оновлено в 22:21
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"Експлуатують на заріз!" Кава висунув обвинувачення керівництву "Укрзалізниці"

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Колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава звинуватив керівництво "Укрзалізниці" в штучному заниженні витрат з метою створити видимість прибутку.

"Експерименти із залученням іноземних "фахівців" не дали жодного ефекту. Навпаки: ситуація на "Укрзалізниці" за цей час тільки погіршилася", – заявив Кава в ефірі ObozTV.

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За інформацією експерта, керівництво УЗ не фінансує ремонт рухомого складу та придбання запчастин.

"По суті, вони штучно занижують витрати, щоб показати якийсь прибуток і отримати для себе премію. Хоча економія на запчастинах, на ремонтах – вже серйозна проблема. Вона ставить під загрозу можливість виконувати основну роботу залізниці: перевезення пасажирів і вантажів", – попередив він.

Кава звернув увагу на аварійний стан пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

"Пасажирські вагони не оновлюються в необхідній кількості, вантажні перевезення йдуть набагато довше, ніж раніше. Пожежі локомотивів і приміських поїздів з пасажирами стали вже звичними новинами", – нагадав колишній чиновник.

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Прес-служба ГосЧС Миколаївській області

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На його думку, зараз УЗ експлуатує вагони і локомотиви "на заріз".

"А менеджмент і наглядова рада, де багато іноземців, розповідають: ось ми такі класні, "Укрзалізниця" стала прибутковою, ми такі молодці, давайте ми собі ще премію випишемо", – додав Кава.

Коментуючи анонсовану Кабміном реформу української залізниці, він висловив переконання, що компанія має залишатися в державній власності.

"Всі основні залізничні компанії в Європі – державні. Deutsche Bahn – державна залізниця. SNCF – французька державна залізниця. Так, є невеликі приватні гравці. Але майже 90% перевезень забезпечують державні компанії", – навів він приклад.

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Кава зазначив, що замість продажу акцій УЗ на біржі, державі потрібно просто взятися за управлінням галузі.

"Зараз в правлінні та наглядовій раді немає жодного професійного залізничника. Тобто це люди, які не розуміють 95% процесів, що відбуваються в галузі", – наголосив експерт.

"Якщо уряд не в змозі забезпечити якісне управління державної компанії – то їм просто потрібно написати заяву і визнати свою неспроможність в управлінні такою компанією", – резюмував Кава.

За словами Кави, УЗ експлуатує потяги "на заріз"

За словами Кави, УЗ експлуатує потяги "на заріз"

facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Автор
Наталія Глазова
Теми
"Укрзалізниця" Скандал навколо "Укрзалізниці" Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Теги
транспорт потяг Укрзалізниця
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
На "убой" эксплуатируются все отрасли промышленности и любой сферы, из них "выжимается" весь запас прочности, заложенный при строительстве ещё во времена Союза. Например жилищно-коммунальное хозяйство - в нем производят ремонты только когда что-то повредилось или протекло. То же самое происходит, например, на желдороге, потому там и горят локомотивы, а перевозки больше - не производятся плановые ремонты, поэтому снижают скорость движения составов. Это пришло всё с запада и называется красивым названием "управление рисками", т.е. не принимаются меры когда произошла аварийная ситуация, но принимаются минимальные меры, чтобы это событие предотвратить. Особо опасно это в медицине, что сейчас и внедряют все эти "рехвормы" - будут теоретически бесплатно лечить, когда человек на грани смерти, но минимум усилий, чтобы выявить патологию на начальных этапах.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...т.е. принимаются меры когда произошла аварийная ситуация, но не принимаются меры или принимаются минимальные меры, чтобы эту аварию предотвратить....
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...а перевозки ДОЛЬШЕ...
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