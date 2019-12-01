"Експлуатують на заріз!" Кава висунув обвинувачення керівництву "Укрзалізниці"

Колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава звинуватив керівництво "Укрзалізниці" в штучному заниженні витрат з метою створити видимість прибутку.

"Експерименти із залученням іноземних "фахівців" не дали жодного ефекту. Навпаки: ситуація на "Укрзалізниці" за цей час тільки погіршилася", – заявив Кава в ефірі ObozTV.

За інформацією експерта, керівництво УЗ не фінансує ремонт рухомого складу та придбання запчастин.

"По суті, вони штучно занижують витрати, щоб показати якийсь прибуток і отримати для себе премію. Хоча економія на запчастинах, на ремонтах – вже серйозна проблема. Вона ставить під загрозу можливість виконувати основну роботу залізниці: перевезення пасажирів і вантажів", – попередив він.

Кава звернув увагу на аварійний стан пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

"Пасажирські вагони не оновлюються в необхідній кількості, вантажні перевезення йдуть набагато довше, ніж раніше. Пожежі локомотивів і приміських поїздів з пасажирами стали вже звичними новинами", – нагадав колишній чиновник.

16 листопада сталася пожежа в приміському поїзді Колосівка-Миколаїв Прес-служба ГосЧС Миколаївській області

На його думку, зараз УЗ експлуатує вагони і локомотиви "на заріз".

"А менеджмент і наглядова рада, де багато іноземців, розповідають: ось ми такі класні, "Укрзалізниця" стала прибутковою, ми такі молодці, давайте ми собі ще премію випишемо", – додав Кава.

Коментуючи анонсовану Кабміном реформу української залізниці, він висловив переконання, що компанія має залишатися в державній власності.

"Всі основні залізничні компанії в Європі – державні. Deutsche Bahn – державна залізниця. SNCF – французька державна залізниця. Так, є невеликі приватні гравці. Але майже 90% перевезень забезпечують державні компанії", – навів він приклад.

Кава зазначив, що замість продажу акцій УЗ на біржі, державі потрібно просто взятися за управлінням галузі.

"Зараз в правлінні та наглядовій раді немає жодного професійного залізничника. Тобто це люди, які не розуміють 95% процесів, що відбуваються в галузі", – наголосив експерт.

"Якщо уряд не в змозі забезпечити якісне управління державної компанії – то їм просто потрібно написати заяву і визнати свою неспроможність в управлінні такою компанією", – резюмував Кава.

За словами Кави, УЗ експлуатує потяги "на заріз" facebook.com/Ukrzaliznytsia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вже найближчим часом Кабмін може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова. За словами прем'єра, в компанії "абсолютно дика" корупція.

Раніше Кабмін вирішив повернути УЗ в сферу управління Міністерства інфраструктури та анонсував масштабну реформу української залізниці.

За даними звіту УЗ за перше півріччя 2019 року, середня винагорода члена правління "Укрзалізниці" становила 743 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата члена наглядової ради – 588 тисяч гривень на місяць.

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