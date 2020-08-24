Експертизи у справі "Роттердам +" спростували багаторічну брехню, – політолог

Доказів збитковості дії формули "Роттердам +" в енергетиці досі не було знайдено. www.generalphotonics.com

Жодна з численних українських і міжнародних експертиз у справі "Роттердам+" не підтвердила створений медіа-міф про збитки від дії цієї формули.

Про це в колонці "Гаряча картопля по-Роттердамськи" на сайті "Цензор.Нет" написав політолог Кирило Сазонов.

"Але того ж дня виявилося, що експертиз-то немає. За 3,5 роки всы відмовляли НАБУ в підтвердженні вигаданих Герусом на каналі "1+ 1" збитки. Як НАБУ не писали запити, як не змінювали формулювання – ніхто в Україні і за кордоном не взяв гріх на душу", - зазначив політолог.

За його словами, політтехнологічна кампанія проти "Роттердам+" будувалася на двох факторах – складність самого рішення НКРЕКУ і колосальний медійний і фінансовий ресурс.

Зараз, коли фінальна експертиза у цій справі у виконанні Служби безпеки України підтвердила відсутність будь-яких збитків від "Роттердам+", керівництво антикорупційних органів почало поспіхом перекладати відповідальність за провал справи на інші органи державної влади.

"Адже настав час відповісти на питання: хто винен в тому, що найгучніший "корупційний мем", у який вклали сотні мільйонів гривень лобісти великих споживачів електроенергії, виявився виправданим і законним рішенням?", - пояснює політолог.

Нагадаємо, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і САП не змогли направити справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

НАБУ і особисто глава бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня відразу кілька незалежних один від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше ряд інших державних експертиз, що проводяться, в тому числі, за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули. Обгрунтованість формули підтвердили українські державні і міжнародні експертні інститути, які проводили експертизи на замовлення сторони захисту.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії.

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