Екс-невістка Ющенка потрапила у великий грошовий скандал: всі подробиці

Екс-невістка третього президента України Віктора Ющенка Єлизавета потрапила в список бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдавське видання NewsMaker, 11 липня лідер Нашої партії Ренато Вусатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. Детективи компанії повідомляють, що їм вдалося простежити шлях понад $30 млн.

Андрій та Єлизавета Ющенко ivona.bigmir.net

Звіт детально описує, як гроші з молдавських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екс-лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки і на рахунки громадян інших країн.

Серед тих, хто отримував гроші з молдавських банків на особисті рахунки, виявилася родичка Віктора Ющенка - колишня невістка Єлизавета.

Єлизавета Ющенко hochu.ua

Вона отримала $50 тис. на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і деякий час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік - бізнесмен.

Андрій та Єлизавета Ющенко viva.ua

Нагадаємо, Плахотнюк покинув Молдову після недавньої зміни влади і зараз знаходиться за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, були виведені за кордон близько мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті за рахунок активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови у 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

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