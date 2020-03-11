Обвал світових цін на нафту: Іноземцев напророкував Росії швидкі проблеми

Російський політолог і економіст Владислав Іноземцев заявив, що обвал світових цін на нафту може призвести до бюджетних втрат РФ в розмірі близько 3 трильйонів рублів на рік (40 млрд доларів).

"Якщо ціни залишаться на нинішньому рівні, економіка Росії, швидше за все, піде в рецесію з другого кварталу", – спрогнозував він у блозі OBOZREVATEL.

За оцінками економіста, "провал переговорів з угоди ОПЕК+ призведе до втрат, що перевищують 6 трильйонів рублів у перерахунку на 3 роки. Думаю, такого роду проблеми коштуватимуть близько 3 трильйонів рублів на рік. По суті, це 3% ВВП".

Іноземцев нагадав про те, що у 2019 році темпи зростання російської економіки становили 1,3%. "Мені здається, що у 2020 році ми підемо на -1%, а у 2021 році, якщо ціни на нафту залишаться на тому самому рівні, на -2... -3%", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту в Європі. Переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ із скорочення видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії. За оцінками експертів, РФ втрачатиме $100-150 млн на день.

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