"Економіка вмирає": як друг Путіна привів цілу країну на грань катастрофи

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, відомий своєю симпатією до російського лідера Володимира Путіна, почав другий термін на посту глави держави на тлі економічної катастрофи, яку сам і спровокував.

Він повинен знаходиться при владі ще шість років, проте у якості лідера країни Мадуро протримається лише стільки, скільки йому дозволить вмираюча економіка Венесуели, повідомляє RT.

56-річний наступник покійного Уго Чавеса проігнорував правила ринку і міжнародні норми. Після проведених у 2018 році президентських виборів, які не були визнані в більш ніж 60 країнах світу, йому тепер загрожує ізоляція.

Під час другого президентського терміну Мадуро необхідно нагодувати свою голодуючу країну, різко активізувати видобуток державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela, а також відбитися від кредиторів, що загрожують заарештувати закордонні активи Каракаса.

За час першого терміну політика Мадуро привела Венесуелу до дефолту, інфляція перевищила 2 млрд відсотків, а мільйони громадян втекли з країни (близько 10 відсотків населення).

Ніколас Мадуро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня відбулася інавгурація президента Венесуели. Для Мадуро це стане другим шестирічним терміном на посту глави держави. На виборах він переміг з результатом у 68 відсотків голосів виборців.

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