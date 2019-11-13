"Економічний геноцид": під НБУ пройшла масштабна акція за відставку Смолія

Біля Національного банку України у середу, 13 листопада, пройшла акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ".

Активісти вимагають, щоб керівників регулятора – Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову притягли до відповідальності за корупційні схеми, повідомляє ГО "Стоп корупції", яка ініціювала акцію протесту.

Зокрема, вранці під стінами НБУ зібралося понад 500 мітингарів.

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Серед гасел: "Смолій, не грабуй народ", "Очистити злочинне керівництво НБУ", "Банківська система НБУ – економічний геноцид українців".

Учасники акції стверджують, що втомилися від безкарності Національного банку України.

Також їх обурює те, що гучні затримання, як правило, закінчуються "пшиком".

Вранці під стінами НБУ зібралося понад 500 мітингарів ГО "Стоп корупції"

Вранці під стінами НБУ зібралося понад 500 мітингарів ГО "Стоп корупції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

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