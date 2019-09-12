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12 вересня • оновлено в 16:24
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Економічний фашизм: з'явилися скандальні поради міністра Милованова

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Новий міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов ще під час викладацької діяльності в Київській школі економіки роздавав скандальні поради своїм студентам.

OBOZREVATEL отримав відео, на якому він радив слухачам його лекцій "доносити на конкурентів". Так, на його думку, можна досягти успіху в бізнесі, інакше "хтось донесе на вас" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це правила гри. Якщо знаєте, що на вас написали донос – ви програли. Ви повинні бути кращими – маєте швидше написати донос на вашого супротивника, опонента. Суть не в тому, що ви зробили, а в тому, що ви швидко вираховуєте з ким вам не по дорозі і зжираєте ту людину першою", – говорив тоді ще викладач Київської школи економіки.

Милованов веде заняття

Милованов веде заняття

Скріншот з відео

Милованов давав своїм студентам установки, що 10% людей із сфері бізнесу нібито повинні бути покарані, для того, щоб всі боялися.

"Вам необхідно підтримувати дисципліну в цій системі. Відповідно, вам необхідно грати в цю гру і постійно вгадувати, хто ваш наступний противник. А ви деретеся вгору ієрархічною драбиною. Ви намагаєтеся залізти на верх харчового ланцюжка. А там місць менше, ніж людей, і ви повинні чітко розуміти, хто ваш основний конкурент і прибирати його. Й у того, у кого краще розуміння, той буде ефективнішим на верхівці", – пояснював майбутній міністр економічного розвитку і торгівлі.

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Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Він радив своїм учням доносити на конкурентів швидше, ніж донесуть на них.

"Насправді це не важливо, які правила ви порушуєте, важливо, що на вас донесли швидше за вас. У кожного є карт-бланш. Це такий комітет і у кожного є право убити одну людину. І всі щодня намагаються вбити одну людину. Постійно, якщо над вами верхівка зупинилася – ви туди їдете. І у вас там є ймовірність убити одну людину раз на 10 днів. Це така гра, в якій ви постійно йдете вперед", – говорив Милованов.

З 2015 року Тимофій Милованов є асоційованим професором американського Університету Піттсбурга і членом академради Київської школи економіки (з 2016-го року – її почесний президент).

У 2016 році парламент України призначив Тимофія Милованова одним із членів ради в Національному Банку України, а вже восени 2016-го той обійняв пост заступника голови ради НБУ.

У 2014-му Милованов виступив як один із творців української аналітичної платформи VoxUkraine. У 2014-2015 роках журнал "Форбс Україна" додавав Тимофія Милованова в свій рейтинговий список кращих економістів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у серпні на той момент президент Київської школи економіки (KSE) Милованов проводив навчання в Трускавці для частини обраних депутатів від президентської партії "Слуга народу" – так звану "школу Зе-депутата".

Пізніше вже після призначення на пост мінсітра Милованов заявив, що комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання уряду.

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Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
видео
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Grich Lara
Grich Lara
І що він сказав неправдивого
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