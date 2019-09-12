Економічний фашизм: з'явилися скандальні поради міністра Милованова

Новий міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов ще під час викладацької діяльності в Київській школі економіки роздавав скандальні поради своїм студентам.

OBOZREVATEL отримав відео, на якому він радив слухачам його лекцій "доносити на конкурентів". Так, на його думку, можна досягти успіху в бізнесі, інакше "хтось донесе на вас" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це правила гри. Якщо знаєте, що на вас написали донос – ви програли. Ви повинні бути кращими – маєте швидше написати донос на вашого супротивника, опонента. Суть не в тому, що ви зробили, а в тому, що ви швидко вираховуєте з ким вам не по дорозі і зжираєте ту людину першою", – говорив тоді ще викладач Київської школи економіки.

Милованов веде заняття Скріншот з відео

Милованов давав своїм студентам установки, що 10% людей із сфері бізнесу нібито повинні бути покарані, для того, щоб всі боялися.

"Вам необхідно підтримувати дисципліну в цій системі. Відповідно, вам необхідно грати в цю гру і постійно вгадувати, хто ваш наступний противник. А ви деретеся вгору ієрархічною драбиною. Ви намагаєтеся залізти на верх харчового ланцюжка. А там місць менше, ніж людей, і ви повинні чітко розуміти, хто ваш основний конкурент і прибирати його. Й у того, у кого краще розуміння, той буде ефективнішим на верхівці", – пояснював майбутній міністр економічного розвитку і торгівлі.

Тимофій Милованов

Він радив своїм учням доносити на конкурентів швидше, ніж донесуть на них.

"Насправді це не важливо, які правила ви порушуєте, важливо, що на вас донесли швидше за вас. У кожного є карт-бланш. Це такий комітет і у кожного є право убити одну людину. І всі щодня намагаються вбити одну людину. Постійно, якщо над вами верхівка зупинилася – ви туди їдете. І у вас там є ймовірність убити одну людину раз на 10 днів. Це така гра, в якій ви постійно йдете вперед", – говорив Милованов.

З 2015 року Тимофій Милованов є асоційованим професором американського Університету Піттсбурга і членом академради Київської школи економіки (з 2016-го року – її почесний президент).

У 2016 році парламент України призначив Тимофія Милованова одним із членів ради в Національному Банку України, а вже восени 2016-го той обійняв пост заступника голови ради НБУ.

У 2014-му Милованов виступив як один із творців української аналітичної платформи VoxUkraine. У 2014-2015 роках журнал "Форбс Україна" додавав Тимофія Милованова в свій рейтинговий список кращих економістів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще у серпні на той момент президент Київської школи економіки (KSE) Милованов проводив навчання в Трускавці для частини обраних депутатів від президентської партії "Слуга народу" – так звану "школу Зе-депутата".

Пізніше вже після призначення на пост мінсітра Милованов заявив, що комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання уряду.

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