Економічний бум: в Польщі оцінили роль українських заробітчан в зростанні ВВП країни

Заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

Про це повідомляє ZN з посиланням на польську газету Rzeczpospolita. Видання також зазначає, що роль заробітчан була особливо великою в 2018 році, коли кількість працюючих поляків зменшилася.

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"Кількість працюючих в Польщі іммігрантів з України, яке почало значно зростати в 2014 році, в минулому році могло б перевищити навіть мільйон. Найширший показник, заснований на робочій силі, свідчить про те, що в 2018 році в країні працювали 16,5 мільйона українців старше 15 років. З 2013 року це число збільшилося приблизно на 900 тис", – відзначає видання.

Інформація про кількість українських заробітчан в Польщі важлива для оцінки характеру економічного буму, який Польща пережила в останні роки, підкреслюють журналісти. Швидке збільшення валового внутрішнього продукту при повільному зростанні зайнятості означало б, що продуктивність праці працівників явно покращилася. Однак якщо зайнятість росла швидше, ніж показують дані по робочій силі, то підвищення продуктивності було менше, відзначають автори.

"Надалі Польща не може розраховувати на приплив іммігрантів в його нинішньому темпі. Уже в 2018 році, вперше з 2014 року, цей темп уповільнився. Нестабільна ситуація більшості іммігрантів, які працюють в Польщі, створює ризик того, що вони поїдуть, коли зовнішні умови зміняться", – аналізують економісти.

За даними Мінсоцполітики, понад три мільйони українських громадян постійно працюють за кордоном. Ще дев'ять мільйонів щорічно виїжджають на сезонні роботи в сусідні країни.

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