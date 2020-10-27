Єдине судно, здатне добудувати "Північний потік-2", прибуло на базу проєкту
Росія намагається своїми силами добудувати газопровід
Міжнародні компанії припинили брати участь у проєкті через санкції США
Судно "Академік Черський" – єдине, яке є в Росії, що може добудувати газопровід в обхід України
У вівторок, 27 жовтня, трубоукладач "Академік Черський" повернувся в німецький порт "Мукран", який є логістичною базою російського проєкту "Північний потік-2".
Така інформація з'явилася на порталі MarineTraffic. Зазначається, що разом з "Академіком Черським" у порт повернулися й судна для постачання "Умка" і Finval.
У порту "Мукран" зберігаються труби для гілок газопроводу. Його використовують зайняті в будівництві судна.
"Академік Черський" покинув порт "Мукран" у жовтні. Він став у Балтійському морі навпроти Курської коси. Поруч із трубоукладачем з'явилися судна постачання. За інформацією "Інтерфаксу", вони провели тренування на шельфі Балтійського моря для подальшого ведення підводних робіт на трубопроводі "Північний потік-2".
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Академік Черський" покинув порт Калінінграда 26 жовтня.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.
Роботи з будівництва "Північного потоку-2" було припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Асоціація міжнародних страховиків судновласників розповсюдила спеціальний циркуляр, у якому заборонила страхувати судна, які задіяно в проєкті. У тексті повідомляється: члени асоціації мають пам'ятати, що "не повинно бути жодного страхового покриття для судів, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".
Влада Німеччини не відкинула зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлерку Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.
11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.
У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".