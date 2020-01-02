В Україні хочуть дозволити звільняти без причини: деталі нового КЗпП

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу. У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Також вводиться 7 різних типів трудового кодексу, які підлаштовані під різні типи зайнятості. А роботодавцю дається можливість звільнити працівника за власним бажанням самого роботодавця. Крім того на рівні закону з'явиться захист від психологічного тиску.

Новий Трудовий кодекс

Старий, ще радянський КЗпП вирішили переробити, тому, що навіть з доповненнями він втратив актуальність. Проєкт закону залишає базові соціальні гарантії у сфері праці, а саме:

Мінімальна заробітна плата і гарантія оплати в грошовій формі;

Оплачуваний лікарняний;

Щорічна оплачувана відпустка;

Збереження робочого місця на час відпустки у зв'язку з пологами і для догляду за дитиною;

Гарантії для призваних і мобілізованих на військову службу;

Режим роботи;

Безпека і охорона праці;

Захист від дискримінації.

Презентація нового Трудового кодексу МЕРТ

Законопроєкт скасовує можливість отримувати оплату праці будь-яким товаром: зарплату можна платити тільки грошима. Крім того, встановлюється підвищений розмір заробітної плати на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами. Оплата праці повинна бути мінімум на 4% вище заробітної плати за аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.

Що стосується найбільш обговорюваного пункту, так це гарантії для вагітних жінок і тих, хто перебуває в декреті. Так законопроєктом залишається гарантована оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами від 126 до 140 днів.

І додається нововведення, яке забороняє розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з вагітними жінками і жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і з жінкою, чоловіком, іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випадків ліквідації юридичної особи – роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця.

Презентація нового Трудового кодексу МЕРТ

Вводиться нова категорія захисту від психологічного насильства і моббінгу. Також забороняється використання психологічного насильства для примусу працівника до розірвання трудового договору.

Законопроєктом вводиться трудовий договір, умови якого будуть створюватися як роботодавцем, так і працівником. Утричі зменшується кількість документів, які необхідні при працевлаштуванні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав і про інші зміни, які планують внести до Трудового кодексу – зокрема, про роботу на армію під час воєнного стану, скорочені виплати за роботу на вихідних і про звільнення вагітних жінок.

У п'ятницю, 27 грудня, Кабінет міністрів України затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який вносить зміни до Трудового кодексу (КЗпП).

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