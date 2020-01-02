Головна Новини
2 січня • оновлено в 10:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні хочуть дозволити звільняти без причини: деталі нового КЗпП

932
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу. У ньому зберігаються базові соціальні гарантії у сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Також вводиться 7 різних типів трудового кодексу, які підлаштовані під різні типи зайнятості. А роботодавцю дається можливість звільнити працівника за власним бажанням самого роботодавця. Крім того на рівні закону з'явиться захист від психологічного тиску.

Новини
Хто втратить роботу і як підвищать зарплати: що чекає український ринок праці в 2020

Новий Трудовий кодекс

Новий Трудовий кодекс

Старий, ще радянський КЗпП вирішили переробити, тому, що навіть з доповненнями він втратив актуальність. Проєкт закону залишає базові соціальні гарантії у сфері праці, а саме:

  • Мінімальна заробітна плата і гарантія оплати в грошовій формі;

  • Оплачуваний лікарняний;

  • Щорічна оплачувана відпустка;

  • Збереження робочого місця на час відпустки у зв'язку з пологами і для догляду за дитиною;

  • Гарантії для призваних і мобілізованих на військову службу;

  • Режим роботи;

  • Безпека і охорона праці;

  • Захист від дискримінації.

Презентація нового Трудового кодексу

Презентація нового Трудового кодексу

МЕРТ

Законопроєкт скасовує можливість отримувати оплату праці будь-яким товаром: зарплату можна платити тільки грошима. Крім того, встановлюється підвищений розмір заробітної плати на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами. Оплата праці повинна бути мінімум на 4% вище заробітної плати за аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.

Що стосується найбільш обговорюваного пункту, так це гарантії для вагітних жінок і тих, хто перебуває в декреті. Так законопроєктом залишається гарантована оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами від 126 до 140 днів.

І додається нововведення, яке забороняє розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з вагітними жінками і жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і з жінкою, чоловіком, іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випадків ліквідації юридичної особи – роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця.

Презентація нового Трудового кодексу

Презентація нового Трудового кодексу

МЕРТ

Вводиться нова категорія захисту від психологічного насильства і моббінгу. Також забороняється використання психологічного насильства для примусу працівника до розірвання трудового договору.

Законопроєктом вводиться трудовий договір, умови якого будуть створюватися як роботодавцем, так і працівником. Утричі зменшується кількість документів, які необхідні при працевлаштуванні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав і про інші зміни, які планують внести до Трудового кодексу – зокрема, про роботу на армію під час воєнного стану, скорочені виплати за роботу на вихідних і про звільнення вагітних жінок.

У п'ятницю, 27 грудня, Кабінет міністрів України затвердив і передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який вносить зміни до Трудового кодексу (КЗпП).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Теги
Кодекс про працю вагітність робота працевлаштування
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бондарев Александр
Бондарев Александр
Всех с Новым годом!Здоровья,радости,счастья!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги