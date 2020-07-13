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У Зеленського заявили, що не вимагали відставки Смолія

Дарина Дурова
Ринки та компанії
2,1 т.
Яків Смолій та Володимир Зеленський

Яків Смолій та Володимир Зеленський.

Заява про відставку глави Національного банку України Якова Смолія стала для Офісу президента несподіванкою.

Про це в ОП заявили в коментарі американському виданню Washington Post. Пресслужба Зеленського наголосила, що глава країни підтримує незалежність Нацбанку.

"Відставка Смолія стала несподіванкою для Офісу президента. Ніхто не очікував і не вимагав його заміни", – заявили в ОП.

Співробітники Володимира Зеленського також наголосили, що "Офіс президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українаполітиканаціональний банк УкраїниОфіс президента Яків Смолій
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