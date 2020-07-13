У Зеленського заявили, що не вимагали відставки Смолія

Заява про відставку глави Національного банку України Якова Смолія стала для Офісу президента несподіванкою.

Про це в ОП заявили в коментарі американському виданню Washington Post. Пресслужба Зеленського наголосила, що глава країни підтримує незалежність Нацбанку.

"Відставка Смолія стала несподіванкою для Офісу президента. Ніхто не очікував і не вимагав його заміни", – заявили в ОП.

Співробітники Володимира Зеленського також наголосили, що "Офіс президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче".

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