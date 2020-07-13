У Зеленського заявили, що не вимагали відставки Смолія
Яків Смолій та Володимир Зеленський.
Заява про відставку глави Національного банку України Якова Смолія стала для Офісу президента несподіванкою.
Про це в ОП заявили в коментарі американському виданню Washington Post. Пресслужба Зеленського наголосила, що глава країни підтримує незалежність Нацбанку.
"Відставка Смолія стала несподіванкою для Офісу президента. Ніхто не очікував і не вимагав його заміни", – заявили в ОП.
Співробітники Володимира Зеленського також наголосили, що "Офіс президента не може змусити людину залишитися на посаді, якщо він або вона цього не хоче".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор чинився "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з посади глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, очільник Нацбанку написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме Катерина Рожкова, з якою президент провів зустріч.