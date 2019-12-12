Звільнення без причин, зниження зарплат і заборона паперових трудових: який КЗпП розробив Кабмін

В Україні вже незабаром усі трудові книжки можуть перевести в онлайн, доплати за роботу на вихідних скоротити вп'ятеро (отже, знизиться і загальний розмір зарплати), а для звільнення буде достатньо бажання роботодавця.

Про це йдеться в проєкті нового Кодексу законів про працю (КЗпП), який опублікували в соціальних мережах.

OBOZREVATEL вивчив документ і з'ясував, які нововведення очікують українців, згідно з опублікованим Кодексом.

До роботи зможуть примушувати, але в окремих випадках

Працювати на армію (альтернативна служба), за рішенням суду або під час воєнного стану доведеться, навіть якщо не хочеться, йдеться в неофіційному проєкті документа.

З іншого боку, якщо роботодавець примушує працювати вночі або на вихідних, платити будуть менше. Зараз офіційно діє подвійна ставка. Наприклад, якщо за робочий день у понеділок платять 500 грн, то за роботу в законний вихідний у суботу повинні заплатити мінімум 1 тис. грн.

Неприємні сюрпризи:

доплату за роботу на вихідних скоротять у 5 разів;

причин для звільнення стане більше. Звільнити зможуть майже просто так (про це пізніше);

короткострокові контракти зможуть укладати на період до 5 років – він не буде автоматично ставати безстроковим.

Новий КЗпП нібито вдарить по гаманцях працеголіків. Наприклад, у суботу замість 1 тис. зможуть заплатити всього 600 грн. "Оплата праці за роботу у вихідні або неробочі дні здійснюється в підвищеному розмірі, визначеному трудовим договором та/або відповідним колективним договором. З урахуванням такого підвищення оплата праці повинна бути як мінімум на 20 відсотків вища оплати праці працівника в межах встановленої в трудовому договорі норми праці", – йдеться у проєкті.

Простіше кажучи, раніше доплата була на рівні не менше 100%, а в нових правилах – 20%. Правда, варто відзначити, що і зараз роботодавці далеко не завжди виконують вимогу закону і платять у кращому випадку звичайну ставку.

З обіцяних новацій – відмова від "паперових" трудових книжок. Роботодавці будуть входити до реєстру соціального страхування, там побачать, де раніше працював співробітник, і зареєструють нове робоче місце.

Звільнити зможуть просто так

Найнеприємніше нововведення – нові причини для звільнення. Так, у статті 35-й законопроєкту роботодавцю дають право за власним бажанням звільняти співробітника. Раніше потрібно було вказувати підстави для такого рішення. Якби роботодавець просто так "попрощався" зі співробітником, той міг би піти в суд і виграти його.

Більше того, найчастіше, відзначає юрист Олександр Плахотник, судді зобов'язують виплатити зарплату за весь період, коли працівник не міг потрапити на робоче місце через незаконне звільнення.

Робота в Україні Pixabay

Нові причини для звільнення:

за бажанням роботодавця;

повторне за 180 днів порушення трудового договору (без вказівки, якого саме пункту).

"Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення відповідно до цієї статті, визначається в трудовому договорі", – йдеться в документі.

А якщо співробітник відмовиться підписувати угоду, то роботодавець його може просто заздалегідь попередити. "У разі відмови працівника підписувати додаткову угоду, що передбачає розірвання трудового договору на цій підставі, трудовий договір розривається роботодавцем в односторонньому порядку шляхом надання працівникові відповідно до встановлених трудовим договором", – йдеться в документі.

Всі причини для звільнення:

закінчення строку трудового договору;

згода сторін;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33, 34);

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 35-40);

незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);

підстави, передбачені трудовим договором (стаття 47);

інші підстави, передбачені законом.

Правда, якщо роботодавець хоче звільнити, він повинен попередити за:

1) не менше 15 днів – якщо працює 6 місяців;

2) не менше 30 днів – якщо працює більше 6 місяців;

3) не менше ніж за 60 днів – якщо працює до п'яти років;

4) не менше ніж за 90 днів – якщо працює до 10 років.

Питання вагітних

За новим КЗпП захищати від звільнення будуть тільки до 70 днів до пологів і 56 днів після пологів.

У світовій практиці, звільнення вагітних жінок – це нормальне явище. Але не можна сказати, що вони менш соціально захищені, просто вагітні жінки та жінки з дітьми мають абсолютно рівні права для працевлаштування нарівні з іншими.

Знову ж, вагітні жінки та жінки з маленькими дітьми не є поганими працівниками, а можливо навіть кращими, тому що вони більш мотивовані краще працювати, щоб забезпечити краще життя собі і своїй дитині.

Звичайно, є такі моменти, коли жінки, вже маючи намір завагітніти, навмисно влаштовуються на роботу, щоб просто потім отримати декретні виплати. Так, можливо, це пов'язано з такими прецедентами, і роботодавці, стикаючись із таким досвідом, хочуть себе захистити.

Але це суперечить світовій практиці, де всі верстви населення повинні бути однаково захищені.

На жаль, у нашому суспільстві ще дуже багато дискримінаційних норм, з якими теоретично борються, але на практиці ніяк не виконуються. З цим потрібно боротися, як на законодавчому, так і на освітньому рівні.

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