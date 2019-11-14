"Звідки у мене гроші?" Фермер жорстко розгромив "Слугу народу" через ринок землі

Фермер Микола Стецьків виступив проти скасування мораторію і введення ринку землі в Україні.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 14 листопада, засновник фермерського господарства "Файна Беррі" (Львівська область) заявив, що "Слуга народу" ухвалила цей закон нібито не для українців, а для іноземців.

"Ухвалили закон про ринок землі. А де можливості для фермерів? У нас немає доступу до кредитів, він є у європейців. У нас немає технологій... Ви створюєте можливості для людей з технологіями, технікою... Вони приїдуть сюди... Ви говорите, що не хочете, щоб купували європейці. Як ви простежите за цим? До мене поляк прийде, дасть мені гроші і я куплю йому цю землю. Як ви перевірите, звідки у мене гроші? Контролю нуль, правил гри нуль", – обурився фермер.

Фермер Микола Стецьків виступив проти ринку землі

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Так, уже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроєт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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