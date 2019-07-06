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Зупинять "Північний потік-2": Зеленський розповів про плани з Трампом

18.8тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорить вирішення питання "Північного потоку-2". Він упевнений, що американський колега єдиний, хто може зупинити будівництво трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "112". "Це питання (будівництва" Північного потоку-2 " – ред.) Вирішено вже давно, дуже давно, як і повернення Росії в ПАРЄ. Нас ніхто не питає. Пані Меркель, пан Макрона, я думаю, що не впливатимуть на продовження будівництва "Північного потоку-2", так як на них впливає дуже сильно їх місцевий бізнес, тому вони нічого зробити з цим (питанням – ред.) не зможуть. І єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч в Сполучених Штатах з президентом Америки (Дональдом рампи – ред.). це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання в сторону України", – заявив президент Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Україна
Тег
Північний потік - 2
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Камдессю Мишель
Камдессю Мишель
А зачем нам через свою ГТС качать страшный агрессорский газ?! Наоборот, скорее бы построили и качали в обход нэньки! Нам не треба жодного кубомэтру)))
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Харченко Владимир
Харченко Владимир
Камдессю Мишель, А почему это он страшный?Газ,как газ,горит хорошо.
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Камдессю Мишель
Камдессю Мишель
Ты для начала с ним встреться)))
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Александров Сергей
Александров Сергей
Конечно же остановит!!! Если кто забыл: хох-ляцкие свиньи уже построили ЧЕТЫРЕ!!! подводные лодки, отменили ЧМ-2018 в России, запустили "хайперлуп", ежегодно сдают по ПЯТЬ!!! новых аэропортов и провели первые испытания хох-ляцкой атомной бомбы!
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