Зупинять "Північний потік-2": Зеленський розповів про плани з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорить вирішення питання "Північного потоку-2". Він упевнений, що американський колега єдиний, хто може зупинити будівництво трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "112". "Це питання (будівництва" Північного потоку-2 " – ред.) Вирішено вже давно, дуже давно, як і повернення Росії в ПАРЄ. Нас ніхто не питає. Пані Меркель, пан Макрона, я думаю, що не впливатимуть на продовження будівництва "Північного потоку-2", так як на них впливає дуже сильно їх місцевий бізнес, тому вони нічого зробити з цим (питанням – ред.) не зможуть. І єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч в Сполучених Штатах з президентом Америки (Дональдом рампи – ред.). це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання в сторону України", – заявив президент Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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