Зупинять "Північний потік-2": Зеленський розповів про плани з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорить вирішення питання "Північного потоку-2". Він упевнений, що американський колега єдиний, хто може зупинити будівництво трубопроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "112". "Це питання (будівництва" Північного потоку-2 " – ред.) Вирішено вже давно, дуже давно, як і повернення Росії в ПАРЄ. Нас ніхто не питає. Пані Меркель, пан Макрона, я думаю, що не впливатимуть на продовження будівництва "Північного потоку-2", так як на них впливає дуже сильно їх місцевий бізнес, тому вони нічого зробити з цим (питанням – ред.) не зможуть. І єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч в Сполучених Штатах з президентом Америки (Дональдом рампи – ред.). це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання в сторону України", – заявив президент Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
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