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12 листопада • оновлено в 03:42
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/ Ринки та компанії

"Зубожіють ще більше": росіянам передбачили проблеми через банки

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Мінфін Росії змушений заливати трильйони рублів у свої банки, щоб вони не впали і не поховали "провідну" економіку світу. Однак, рятуючи банки, держава робить жебраками громадян.

Причина у тому, що вкладання грошей у банківський сектор призводить до падіння ставок за вкладами, вилучення грошей з економіки, а населення позбавляється додаткових відсотків від вкладів. Про це написав військово-політичний аналітик Олександр Коваленко.

"Виходячи на ефемерний рівень макроекономічної стабільності й отримуючи профіцит бюджету, РФ за рахунок надприбутків з закладених у бюджет $40 за барель нафти вільні кошти спрямовує у банківський сектор. Це підвищує ліквідність банків, а ось громадяни РФ, навпаки, від такого процесу – зубожіють ще більше", – написав Коваленко.

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Він навів дані банківської аналітичної групи Fitch Ratings, згідно з якими з 2013 року Центробанк РФ залив у банківську систему близько $80 мільярдів, або 5,2 трильйона рублів. Це приблизно відповідає 30% від бюджету Російської Федерації на 2019 рік.

При цьому кількість банків у РФ із 2013 до 1 січня 2019 рік зменшилася з 897 до 440. За підсумками 2019 року очікується скорочення банківського сектора РФ до менш як 400 фінансових установ.

"Ось і виходить, що порятунок банківського сектора в РФ проходить у режимі дорогого лікування давно вже померлого пацієнта. Кошти витрачаються, а тіло – розкладається. При цьому кошти, зрозуміло, можна було б направити на інших хворих, у цьому випадку – населення РФ. Але коли керівництво Росії хвилювала доля їх громадян?" – підбиває підсумок Коваленко.

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Тема
Криза в Росії
Особа
Злий одесит
Місце
Росія
Теги
Банк Росії Новини Росії
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Junio Van
Junio Van
Ах это коваленко написал, тот самый ,,злой имбецил,, Тогда можно верить)))
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