Зростання цін в Україні: з'явився прогноз на першу половину 2020 року

Міністерство економіки очікує, що у першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою.

А протягом усього 2020 року гроші в Україні знецінюватимуться повільніше, ніж передбачалося раніше. Про це сказано у звіті про інфляцію за грудень 2019 року, який опубліковано на сайті Мінекономіки. Нагадаємо, що за підсумками 2019 року інфляція сповільнилася до 4,1%.

"Зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року. Загалом за рік показники інфляції будуть, ймовірно, нижчими порівняно з жовтневим прогнозом", – сказано в звіті Мінекономіки.

У документі зазначили, що вперше за багато років ціни в грудні знизилися – на 0,2%. Зазвичай напередодні новорічних свят вони ростуть. У Мінекономіки це пояснили тим, що, крім зміцнення гривні, в Україні знизилися ціни на газ для населення, а на ринку не було дефіциту продуктів. Це дозволило уникнути сезонних стрибків цін на їжу.

Інфляція в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Рекордне уповільнення інфляції в Україні за підсумками 2019 роки відбувається на тлі обвалу промисловості, що загрожує українській економіці великими проблемами. Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Олег Пендзін.

У листопаді 2019 року в Міністерстві економіки припускали, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня і вирости інфляція.

Нацбанк України в 2020 році продовжить знижувати рівень інфляції. У планах – тримати її в межах 5%.

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