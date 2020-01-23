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23 січня • оновлено в 16:54
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Зростання цін в Україні: з'явився прогноз на першу половину 2020 року

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Міністерство економіки очікує, що у першій половині 2020 року інфляція в Україні буде низькою.

А протягом усього 2020 року гроші в Україні знецінюватимуться повільніше, ніж передбачалося раніше. Про це сказано у звіті про інфляцію за грудень 2019 року, який опубліковано на сайті Мінекономіки. Нагадаємо, що за підсумками 2019 року інфляція сповільнилася до 4,1%.

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"Зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року. Загалом за рік показники інфляції будуть, ймовірно, нижчими порівняно з жовтневим прогнозом", – сказано в звіті Мінекономіки.

У документі зазначили, що вперше за багато років ціни в грудні знизилися – на 0,2%. Зазвичай напередодні новорічних свят вони ростуть. У Мінекономіки це пояснили тим, що, крім зміцнення гривні, в Україні знизилися ціни на газ для населення, а на ринку не було дефіциту продуктів. Це дозволило уникнути сезонних стрибків цін на їжу.

Інфляція в Україні

Інфляція в Україні

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Тег
інфляція
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