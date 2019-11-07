Знайшли союзника у ЄС: Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ

"Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники". За її допомогою можна буде реверсом качати газ із Румунії через Молдову у випадку припинення транзиту з РФ.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook. Модернізація дозволила істотно підвищити маневреність і надійність функціонування ГТС, особливо у випадку припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

"Проєктна потужність тепер становить 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі і 4 млн куб. м на добу у реверсному режимі з боку Молдови", – сказали у пресслужбі.

У компанії уточнили, що ці роботи провели згідно з ініціативою CESEC. Вона передбачає поставки газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку за маршрутом Греція – Болгарія – Румунія в Україну і Молдову.

Україна модернізувала станцію "Гребеники" Укртрансгаз

Україна модернізувала станцію "Гребеники" Укртрансгаз

Україна модернізувала станцію "Гребеники" Укртрансгаз

Україна модернізувала станцію "Гребеники" Укртрансгаз

Україна підготувалася до реверсу газу з Румунії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

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