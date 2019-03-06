Зміна голови "Нафтогазу": Коболєв різко відповів на "відсторонення"

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення Кабміном конкурсу на посаду голови НАК не відповідає українському законодавству.

Про це він сказав під час прес-конференції 6 березня, пише "Економічна правда". Він запевняє, що прийняття подібних рішень перебуває в компетенції тільки Наглядової Ради.

"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, змінювати зарплату, виписувати премії — це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах", — сказав Коболєв.

"Тому як попереднє рішення про завершення мого контракту, так і поточне про оголошення конкурсу, воно... принаймні аналіз, який я бачив, суперечить українському законодавству", — заявив він.

Він додав, що міжнародне співтовариство і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління, "дотримуються такої ж точки зору".

Андрій Коболєв Stockworld

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт з Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи від 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не приймав жодних рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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