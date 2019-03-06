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Зміна голови "Нафтогазу": Коболєв різко відповів на "відсторонення"

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Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення Кабміном конкурсу на посаду голови НАК не відповідає українському законодавству.

Про це він сказав під час прес-конференції 6 березня, пише "Економічна правда". Він запевняє, що прийняття подібних рішень перебуває в компетенції тільки Наглядової Ради.

"Комусь це може подобатися, комусь ні, але результат реформи, яка проводилася в держкомпаніях, свідчить про те, що призначати, звільняти, змінювати зарплату, виписувати премії — це повноваження виключно Наглядової Ради. І це можна перевірити у відповідних законах", — сказав Коболєв.

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"Тому як попереднє рішення про завершення мого контракту, так і поточне про оголошення конкурсу, воно... принаймні аналіз, який я бачив, суперечить українському законодавству", — заявив він.

Він додав, що міжнародне співтовариство і ті міжнародні організації, які були спонсорами реформи корпоративного управління, "дотримуються такої ж точки зору".

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Stockworld

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт з Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи від 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не приймав жодних рішень щодо продовження контракту з Коболєвим.

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"Нафтогаз УкраїниКабінет Міністрів України
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милюхина ольга
милюхина ольга
о, первыми симпатики газпрома прибежали...
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Dan Vadim
Dan Vadim
Посадите этого шакала в тюрьму?👍👍👍👍
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Видно мамочка еще бедствует, нужны еще премии)
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