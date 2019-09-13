Злякалися Facebook? В Євросоюзі задумалися над створенням своєї криптовалюти

В Євросоюзі задумалися про створення власної криптовалюти – на противагу Libra від Facebook, появи якої там всерйоз побоюються.

Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, повідомляє Reuters.

"Ле Мер сказав, що Європа повинна розглянути "публічну цифрову валюту", яка може кинути виклик Libra. Він сказав, що обговорить це питання з іншими міністрами в наступному місяці", – йдеться в матеріалі.

За словами Ле Мер, криптовалюта, яку готується випустити Facebook, може загрожувати споживачам, фінансовій стабільності і навіть суверенітету європейських держав. Французький міністр побоюється, що Libra використовуватимуть для незаконних фінансових операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в понеділок, 9 вересня, впав до $10 246, а загальна капіталізація знизилася до $186 млрд. Згідно з даними порталу CoinMarketCap, за добу криптовалюта подешевшала на 2,5%, а з п'ятниці загальна вартість "монети" впала на $8 млрд.

А передбачуваного творця біткоіни Крейга Райта суд в Уест-Палм-Біч (штат Флорида, США) зобов'язав виплатити 410 тис. Монет вдові його партнера по бізнесу Дейва Клеймана. Це приблизно $4 млрд.

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