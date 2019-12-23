"Не знижки, а табло!" Зеленський звернувся до АЗС через дорогий бензин

У понеділок, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній-учасниць паливного ринку, нафто- і газодобувної галузі та мереж АЗС, у рамках якої закликав знизити ціни на паливо.

Обговорювали також детінізацію ринку. Про це повідомляє пресслужба глави держави (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Ми звертаємося до вас із пропозицією більш активно відреагувати на зміцнення курсу і зменшити відповідно ціну на бензин. Не надати знижки, а зменшити ціну на табло", – сказав Зеленський.

Зеленський звернувся до АЗС через дорогий бензин

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів зазначила, що реальна ціна на пальне відчутно відрізняється від ціни, яку встановлюють компанії відповідно до програм лояльності.

"Така ситуація невластива більшості європейських ринків – коли існують настільки великі програми лояльності. Ми пропонуємо ціну, за якою ви реально продаєте бензин, перекласти на стелу й оптимізувати програми лояльності, тим самим збільшивши конкуренцію на ринку", – озвучила вона.

Представники компаній – учасниць паливного ринку в свою чергу відзначили проблему нелегальних АЗС. За їхніми даними, майже 25% автозаправних станцій працюють поза законом. Також діють нелегальні нафтопереробні заводи.

Президент пообіцяв активно боротися з нелегальним ринком і вже на початку року провести з правоохоронними органами нараду на цю тему.

"Ми готові допомогти. Якщо у вас є дані щодо областей – надайте нам. З нелегалами ми розберемося. Я вам обіцяю, що з січня, після свят, почнемо дуже жорстко боротися з усіма нелегалами", – зазначив Зеленський.

Учасники наради домовилися знову зустрітися в січні й обговорити проблему боротьби з нелегальними АЗС.

Зеленський закликав знизити ціни на бензин Пресслужба президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження цін на бензин на тлі зміцнення курсу гривні відбувається повільними темпами, оскільки на паливному ринку низька конкуренція.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!