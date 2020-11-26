Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт про підтримку бізнесу під час карантину

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підтримку для підприємців під час карантиних обмежень.

Документ №4429 зареєстрований 26 листопада і переданий на розгляд керівництва парламенту.

Називається проєкт закону "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2".

Він визначений главою держави як невідкладний. Сам текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

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