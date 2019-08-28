Зеленський вирішив продавати українську землю: скільки отримає бюджет

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Такі цифри назвала в.о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева, передає "Ліга.нет".

"Цивілізований, з електронним Держгеокадастром, відкритою базою даних, нормально функціонуючий ринок як оренди, так і продажу землі, дійсно забезпечить нам, за найскромнішими оцінками, від $ 700 млн до $1,5 млрд надходжень щороку плюс дасть мінімум 1,5% до росту ВВП", – сказала Трофімцева.

Вона вважає, що на перших етапах роботи ринку землі повинні діяти деякі обмеження, наприклад, на концентрацію земель в одних руках, а також купівлю сільськогосподарських ділянок іноземцями.

Також в.о. міністра аграрної політики виступає за поетапну лібералізацію ринку. Але законопроект президента Володимира Зеленського, за її словами, з самого початку передбачає допуск до ринку землі юросіб.

На думку Трофімцевой, потрібна система відкритості та простежуваності кінцевих бенефіціарів компаній, які хочуть придбати сільськогосподарську землю.

Підраховано доходи від відкриття ринку землі в Україні

За словами Трофімцевої, Україна майже готова до завершення земельної реформи та відкриття ринку землі, а решта технічні питання можуть бути вирішені протягом півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закони про ринок землі в Україні можуть бути прийняті до кінця 2019 року. Такі плани є у ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України Олексія Гончарука.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

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