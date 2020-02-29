Зеленський викликав на килим Гончарука через Коломойського: ЗМІ розкрили деталі

Прем'єр-міністра Олексія Гончарука викликали 28 лютого до президента Володимиру Зеленському, де глава Кабміну повинен був пояснити рішення про зміну керівництва "Центренерго".

Як повідомляє "Дзеркало тижня", Зеленський повідомив про те, що Коломойський був вкрай незадоволений цими кадровими змінами, і поцікавився їх причинами. У відповідь Олексій Гончарук заявив, що йому незрозуміла генеральна лінія: то ми боремося з Коломойським, то ми не боремося з Коломойським, то ми покращуємо відносини з МВФ, то ми їх псуємо. "Якщо я щось неправильно розумію, так може бути я пішов? (У відставку - ред.)", – задав питання, за словами джерела, прем'єр-міністр президенту Зеленському.

Олексій Гончарук volynnews.com

Як повідомлялося, Кабінет міністрів прийняв рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації. Рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.

Підприємство "Центренерго" входить в бізнес-інтереси мільярдера Ігоря Коломойського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що Коломойський призначив в менеджмент ПАТ "Центренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії.

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