Зеленський вибрав прем'єра: хоче продати "Приват" і підняти зарплати міністрів до $10 тисяч

Володимир Зеленський визначився, хто стане новим прем'єр-міністром України. Вибір припав на Олексія Гончарука, який зараз працює в Офісі глави держави.

І хоча офіційно призначити прем'єра може лише парламент, з урахуванням, що у пропрезидентської партії "Слуга народу" є більшість голосів, майбутнє Кабміну залежить від рішення президента.

Про те, чого можна чекати від прем'єра Гончарука – в матеріалі OBOZREVATEL.

Продаж держбанків і запуск ринку землі: чого чекати від Гончарука

Олексій Гончарук в політиці далеко не новачок. У 2014-му він очолював виборчий список "Сили людей", був одним із засновників проекту "Люди важливі" київського депутат Сергія Гусовського і керівника Держмитниці Максима Нефьодова. Напередодні парламентських виборів обговорювався варіант створення власної партії на базі проекту, але не склалося.

Гончарук та Зеленський справа

Однак у результаті актив "Люди важливі" розійшовся за різними напрямками. Нефьодов пішов на держслужбу, Гусовський вирішив балотуватися самостійно, а Гончарук потрапив до "Слуги народу". Туди його привів засновник Монобанку Дмитро Дубілет (він увійшов до інвестиційної ради). Гончарук завоював довіру глави Офісу президента Андрія Богдана, і став відповідати за економічний напрямок команди.

Публічно Гончарук довгий час озвучував винятково ліберальні погляди: відкрити ринок землі, зменшити роль держави, захищати звичайного громадянина, провести масштабну приватизацію. До речі, організація "Люди важливі" стала кузнею кадрів для Зеленського. Претендент на главу комітету економічного розвитку від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також член "Людей".

Чим запам'ятався Гончарук. Політик очолив Офіс ефективного регулювання. Це організація, яка фінансується ЄС. Вони працювали разом із органами влади різних рівнів, розробляли рішення і підтримували роботу "реформаторів у міністерствах". Самостійно Офіс нічого втілити в життя не міг, проте під керівництвом Гончурука взяв участь у:

скасуванні обов'язкових печаток на документах;

продажу надр через аукціони;

запуску малої приватизації;

створенні можливості оплачувати з мобільного рахунку невеликі покупки.

Офіс розробив ще десятки рішень, частину з яких лише публічно презентували і на цьому все закінчилося. До слова, з Офісу Гончарука до "Слуги народу" потрапили Олена Шуляк, Олексій Оржель, Денис Малюська, Віталій Безгін і Олександр Кубрак. Всі вони – соратники молодого економіста з юридичною освітою.

Чого чекати від Гончарука

Запуск ринку землі до кінця року

"У нашій команді є розуміння: якщо цього (відкриття ринку землі. – Ред.) не зробити в цьому році, то потім буде досить складно", – сказав він в інтерв'ю Вloomberg, зазначивши, що Офіс президента шукає "найменш болісну і найбільш ефективну модель" відкриття ринку.

Олексій Гончарук The Page

Зарплати для міністрів у 10 тисяч доларів

"Думаю, що це (достатній рівень заробітної плати. – Ред.) приблизно 10 тисяч доларів, але може бути й більше. Тут є ще й етичне питання: ми воююча країна", – заявив він в ефірі "112 каналу".

Легалізація казино

За словами майбутнього парламентаря Данила Гетманцева, питанням легалізації казино в команді займається Гончарук. Він нібито вже розробляє законопроект. "Зараз я не займаюся цією темою. За неї відповідає Олексій Гончарук", – сказав він в інтерв'ю "Економічній правді".

Продасть держбанки

"Банки повинні бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора – Національного банку – і налагодити роботу судової системи", – зазначив Гончарук в інтерв'ю Вloomberg.

ПриватБанк

Нагадаємо, що у власності держави перебувають – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк.

Біографія Гончарука

Олексій Гончарук – заступник глави Офісу президента України (з травня 2019 року).

Освіта. У 2001-му вступив до Інституту права ім. князя Володимира Великого МАУП, яку закінчив за спеціальністю "Правознавство". У 2012 році закінчив Національну академію державного управління при Президенті України. Також випускник Aspen Institute Kyiv і Києво-Могилянської бізнес-школи.

Робота. У студентські роки працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів". У 2005 році пішов на роботу в інвестиційну компанію PRIOR-Invest (Київ) – спочатку юрист, а з 2006 року очолював там юрвідділ.

З 2008 року – засновник і керуючий партнер, а також арбітражний керуючий юрфірми Constructive Lawyers.

З 2009 року – президент Асоціації допомоги постраждалим інвесторам. Був головою третейського суду в Союзі інвесторів України і заступником гендиректора ТОВ "Перша українська індустріально-інвестиційна компанія".

З вересня 2015 року очолював фінансований Євросоюзом експертно-аналітичний центр "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Політика. У 2014-му балотувався до Верховної Ради за списком партії "Сила людей" (під №1). З січня по серпень 2015 року – радник міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка, згодом став радником міністра економрозвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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