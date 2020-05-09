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9 травня • оновлено в 17:50
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Андрій Довгань

Зеленський пообіцяв відпустити заробітчан за кордон, але за однієї умови

14.5т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон, якщо країна, куди вони їдуть, надасть їм контракт на роботу хоча б на три місяці.

Про це він заявив під час брифінгу під час поїздки на Закарпаття, повідомив "Укрінформ".

Робота за кордоном

Робота за кордоном

“Ми нікому нічого не блокуємо. Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися. Це треба зрозуміти. Ми відпускаємо громадян на ці роботи – за умови, що нам показують копію контракту з людиною на як мінімум три місяці роботи”, – сказав Зеленський.

Він додав, що "коли країна, яка зв'язується з нами по дипломатичних зв'язках, бере на себе зобов'язання забезпечити наших громадян житлом, медичною страховкою – ми можемо бути впевнені, що, якщо щось із нашим громадянином відбудеться, його не викинуть на вулицю”.

Президент повідомив, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Серед них – Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

"Хочете працювати за кордоном – будь ласка, рабства в Україні немає", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів за кордон МЗС України не ухвалювало і такої заборони в принципі не існує. Але перед тим, як відкрити кордони, потрібно захистити права людей. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Консульські установи Польщі в Україні з понеділка, 4 травня, відновили видачу робочих віз.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Робота в Україні Трудова міграція з України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
заробітчани робота
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