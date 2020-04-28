Зеленський відкрив ринок землі: як працюватиме і хто отримає безкоштовно

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Про це повідомили на сайті глави держави у вівторок, 28 квітня. Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення.

Також землю можна отримати від держави безкоштовно (до 2 гектарів), а потім продати.

"Закон, що його підписав глава держави, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України", – йдеться у повідомленні.

Ринок землі в Україні

Що передбачає закон

Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України.

З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

Заборонено також продаж державних та комунальних земель.

Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

"Крім того, що закон забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі", – заявили в Офісі президента.

Як отримати землю безкоштовно

За законом, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А після того як земельна реформа набуде чинності, отриманий пай можна буде продати.

"Місцеві органи влади починають розповідати, що землі немає, все зайнято. І тут ситуація складна. На практиці та в теорії ці речі дуже відрізняються. Але це більше питання до органів місцевої влади", – заявив на одному зі своїх брифінгів експрем'єр Олексій Гончарук.

Всього українці мають право на землю:

для ведення особистого селянського господарства – не більш як 2,0 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більш як 0,25 гектара, у селищах – не більш як 0,15 гектара, у містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара.

Звертаючись до місцевої влади для отримання ділянки, також необхідно надати:

графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, – погодження землекористувача;

у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, – документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або наявність освіти в аграрному навчальному закладі;

копію паспорта та ідентифікаційного номера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що в ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема про ринок землі.

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні майже 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!