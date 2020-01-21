Зеленський підписав закон про дешеві кредити для українського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5%, 7% і 9%.

Закон вносить ряд змін до бюджету України на 2020 рік. Про це повідомили на сайті голови держави у вівторок, 21 січня. "Зміни передбачають виділення 2 млрд грн для запуску програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу. Програма дасть змогу малим та середнім підприємцям відкривати власну справу та створити тисячі робочих місць вже у 2020 році", – сказано в повідомленні.

Умови за дешевими кредитами

Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9 відсотків річних за кредитами у гривні. Відсоток залежить від розміру й типу бізнесу.

Також підтримка підприємцям надаватиметься у вигляді часткових гарантій за кредитами, якщо у малого та середнього бізнесу бракує застави.

Детальніше про умови

Раніше в Україні обіцяли з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під наступні відсотки:

5% річних за дохід до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочі місця (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн фінансової вигоди.

Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку і повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.

Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.

Програму дешевого кредитування дрібного і середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.

Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб з 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.

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