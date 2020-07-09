Зеленський озвучив план для заробітчан: що запропонують тим, хто бажає виїхати

Зупинити виїзд кадрів з України за кордон можна гідними умовами праці, іпотекою та доступними кредитами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом Волині, повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави. На виїзд кваліфікованих працівників за кордон поскаржилися бізнесмени.

"Закривати кордони ніхто не буде. Це перше. По-друге, можна багато розповідати, але поки не буде нормальних робочих місць, нормальної заробітної плати, нічим не втримати людей", – зазначив глава держави.

На його думку, необхідно створювати можливості, щоб люди могли відкривати свій бізнес в Україні.

"Крім програми кредитування "5-7-9", яку ми зараз наповнюємо, ще є портфельне кредитування, яке у Верховній Раді з’явиться у вигляді законопроєкту. Наше головне завдання – до кінця року зробити нормальні умови кредитування, це 5-7 відсотків", – наголосив Зеленський.

Крім того, він розповів про ініціативу щодо доступності іпотеки, адже великі відсотки за кредитами на купівлю житла змушують молоді родини працювати за кордоном. На переконання Глави держави, іпотека має бути максимум під 10%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що жодної заборони на виїзд сезонних працівників або трудових мігрантів за кордон не ухвалювали і такої заборони в принципі не існує.