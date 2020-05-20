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20 травня • оновлено в 12:15
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Зеленський озвучив гучні обіцянки до кінця свого терміну: добудують всі дороги й відкриють великі комплекси

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Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця його каденції в Україні добудують усі державні дороги, а по всій країні відкриють 25 великих спортивних комплексів.

Про це глава держави заявив на своїй пресконференції 20 травня. "Ми удев'ятеро збільшили кількість доріг, які побудуємо цього року, незважаючи на COVID-19, економічну кризу. Це 4,5 тис. км доріг. До кінця своєї каденції (скільки вона буде – вирішить народ) гарантую, що ми добудуємо всі державні дороги. На місцях ситуація не така проста, ми поки не маємо впливу. Упевнений, що ми побудуємо ще всі дороги й на місцях. Я в цьому впевнений. Я б хотів бути президентом, якого запам'ятають як того, після якого з'являться дороги", – запевнив Зеленський.

Також президент сказав, що зараз він шукає три мільярди доларів на завершення будівництва мостів. За його словами, вже протягом найближчих 2-2,5 років добудують міст у Запоріжжі.

Зеленський зібрав велику пресконференцію

Зеленський зібрав велику пресконференцію

"Ми побудуємо 25 спортивних комплексів для кожної області. Цього року повинні бути перші проєкти. Це дуже важливо – розвивати спорт в нашій країні. Я б хотів, щоб ми назвали всі ці стадіони та великі спортивні майданчики іменами сучасників. Не тільки тих, хто пішов, але в нас є й сучасні спортивні легенди", – вважає Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Протягом 2018-2022 років Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

  • У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" розміром 19,5 млрд гривень.

  • Водночас уряд підтримав інвестиційний проєкт щодо траси Н-07 Київ – Суми – Харків на 400 млн гривень.

  • Також Кабінет міністрів схвалив інвестиційний проєкт щодо траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на 90 млн гривень.

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Теми
Дороги в Україні Пресконференція Зеленського 2020
Місце
Україна
Теги
дороги будівництво
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