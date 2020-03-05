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5 березня • оновлено в 21:20
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/ Ринки та компанії

Зеленський назвав терміни запуску ринку землі: чого чекати українцям

1.1т
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Ринок землі в Україні може бути відкритий вже в жовтні поточного року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочого візиту на Полтавщину у четвер, 5 березня.

Представники сільськогосподарських підприємств висловили стурбованість, що в разі запуску ринку землі почнеться хаос з паями.

Зеленський запевнив аграріїв, що до запуску ринку сільськогосподарських земель повинен бути повністю готовий земельний кадастр.

"Є можливість відкрити ринок землі у жовтні, якщо буде ухвалений закон. Якщо будуть всі реєстри, кадастри, все буде готово і оцифровано, тоді він відкриється. Хаосу ніякого не буде. Якщо не будуть готові всі кадастри, то, значить, мине якийсь час, і вони будуть готові. Ми доведемо до кінця цю реформу", – підкреслив він.

Зеленський також зазначив, що після прийняття закону про ринок землі ціна на неї підвищиться.

"Один закон – про ринок землі, про те, щоб українці були господарями своєї землі. Ми розуміємо, кому це невигідно. Якщо за 30 років ніхто не провів цю реформу, отже, це комусь вигідно", – додав він.

Зеленський назвав терміни запуску ринку землі: чого чекати українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Фінальне голосування у Верховній Раді за закон про вільний продаж землі в Україні очікується не раніше, ніж у березні.

  • Згідно із законопроєктом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • У партії "Слуга народу" очікують, що за три-чотири роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе щонайменше 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
преступный колониальный режим.
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