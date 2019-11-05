Завод "Мотор Січ" хоче купити засновник американської ПВК Blackwater – ЗМІ

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс веде переговори щодо купівлі українського авіазаводу "Мотор Січ" (розташований у Запоріжжі).

Про це із посиланням на матеріал у The Wall Street Journal повідомляє "РБК-Україна". "Видання пише, що Вашингтон продовжує спроби не допустити переходу українського виробника двигунів для авіаційної техніки під контроль Китаю. За даними WSJ, президент США Дональд Трамп доручив Прінсу вести переговори про придбання "Мотор Січі", – йдеться у публікації.

Повідомляється, що Прінс відвідав завод "Мотор Січ" у Запоріжжі в рамках приїзду в Україну 24-27 жовтня. При цьому Прінс не став коментувати цю інформацію, а у підконтрольній йому компанії Frontier Services Group повідомили про зацікавленість бізнесмена щодо інвестицій в Україну.

Засновник Blackwater цікавиться купівлею "Мотор Січі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має захищати свої оборонні технології та прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їхній безпеці, оскільки вплине на військовий потенціал давнього опонента.

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