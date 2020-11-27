Заступник директора ринку 'Столичний': у головної причини проблем підприємства є ім'я – Влада Молчанова

Розташований під Києвом, у селі Софіївська Борщагівка, ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" уперше відчинив свої двері перед покупцями ще в 2011 році – і з тих пір продовжував працювати постійно. Не зачинявся він і під час першого локдауну в Україні, адже влада прийшла до висновку: закрити і цей торговий об'єкт – значить, вдарити не тільки по фермерах, які продають тут свою продукцію, але і по покупцях, які на "Столичному" знаходять найсвіжіші продукти за найнижчою ціною.

Але в останні дні "Столичний" опинився в епіцентрі гучного скандалу. У медійному просторі почали з'являтися суперечливі повідомлення про нібито розбірки між власниками підприємства з усіма похідними: рейдерськими захопленнями, судами, арештами рахунків і чорним піаром. Що ж насправді відбувається на "Столичному"? У чому суть конфлікту і що з безлічі суперечливих повідомлень є правдою, а що вигадкою – ми розпитали у Дмитра Долгушевського, заступника генерального директора по роботі з орендарями. Він працює на "Столичному" з першого дня існування ринку – і починав свою кар'єру на підприємстві в буквальному сенсі з вулиці.

– Дмитре, в останні кілька днів ринок "Столичний" у ЗМІ згадується не в самому приємному контексті. Деякі видання повідомляють про нібито рейдерське захоплення підприємства, про його колосальні борги і про те, що ринок нібито навмисне намагаються довести до банкрутства. Розкажіть, що з цього правда, а що ні? Що відбувається на "Столичному" насправді?

– Щоб пояснити суть того, що відбувається, доведеться зробити невеликий екскурс в історію підприємства. З 2011-го року ринком "Столичний" володіли два власники: мажоритарний акціонер, у якого 77,5% акцій, і міноритарний, з 22,55%. Це два підприємства.

– Які?

– ТОВ "Аграрний маркетинговий центр" ("АМЦ") і ТОВ "Сучасні рінкові інновації" ("СРІ"). Власником першого підприємства є Олександр Стельмах. Друге, "СРІ" – це міноритарій, володіє ним Влада Борисівна Молчанова.

Так ось, так склалося, що з 2011-го року аж до початку 2020 року Влада Борисівна (міноритарний власник), здійснювала керівництво ринком через свого директора, Олексія Чумака. А у 2019 році на підприємстві розпочався аудит. Причину проведення аудиту трудовому колективу пояснили тим, що за сім років існування ринку мажоритарний власник не отримував дивідендів. Взагалі. Ні копійки. І його, природно, зацікавили причини такого стану речей.

– А як йшли справи у ринку в цей час?

– Я як начальник відділу роботи з орендарями, можу сказати, що ще з 2017 року заповнюваність ринку – практично 100%. І впродовж всіх цих років аж до 2020-го кількість орендарів практично не змінювалася...

Але повернімося до аудиту. В ході його проведення було встановлено, що гроші зі "Столичного" систематично виводилися на якісь "ліві" підприємства під сумнівними приводами. Все це підписував генеральний директор Олексій Чумак.

Навіть більше. Було встановлено також, що при будівництві ринку ціни на роботи і матеріали були завищені в рази. Генеральним підрядником в будівництві ринку виступала будівельна компанія Влади Молчанової.

Також з'ясувалося, що без дозволу загальних зборів, засновника, акціонерів, як це передбачено статутом, все майно ринку було заставлене в іпотеку. Уявіть: величезне підприємство було віддане під заставу всього за 40 мільйонів гривень! Це копійки навіть у порівнянні з його балансовою вартістю, не кажучи вже про ринкову ціну

Після цього аудитори пред'явили претензії, висновки аудиту продемонстрували генеральному директору – і він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Це було в лютому вже 2020 року. Лютий, 17 або 18 число. Саме до цього періоду Молчанова фактично керувала ринком.

– Це так довго аудит тривав?

– Майже півтора року. З однієї простої причини: вся "первинка" згоріла, ще частину документації хтось колись десь вилучив... Тобто аудиту намагалися всіляко перешкоджати. Встановлення істини виявилося потрібне не всім.

Півтора роки минуло, перевірка встановила величезні недоїмки по підприємству, і генеральний директор написав заяву за власним бажанням. На загальних зборах засновників було прийнято рішення про призначення нового директора. Тому що без керівника підприємство не може існувати. Банківські картки, сплата податків, оренда землі (ринок на орендованій землі побудований) – всім цим потрібно займатися.

– Що змінилося після зміни керівника підприємства?

– Трудовий колектив практично не змінився, змінилися лише кілька людей на окремих посадах. Кількість орендарів не збільшилася. Змінився лише фінансовий результат: прибуток зріс в рази. І на це звернув увагу мажоритарний акціонер – власник підприємства.

– І, вочевидь, зацікавився причинами?

– Звичайно. Владі Молчановій були поставлені певні запитання, наскільки я знаю. У неї попросили відзвітувати за ті сім років, впродовж яких вона керувала підприємством, пояснити, куди поділися гроші. На що вона сказала: "Я не розумію, про що йдеться".

До речі, ще один цікавий момент. Коли ринком керував її управлінець, проводилися дивні фінансові операції, які підтверджуються бухгалтерськими виписками (у нас це все є). Ось, припустимо, в один день гроші заходять на підприємство як фінансова допомога ринку. Навіщо потрібна допомога підприємству, у якого 100% площ здані – незрозуміло. Але факт залишається фактом. І в той же день ця "допомога", ці гроші ринок виводить іншому підприємству, якійсь ТОВці. Вона потім банкрутує – і у ринку з'являється заборгованість перед підприємством Молчанової в розмірі 28 мільйонів гривень. Це вона заготовки такі робила.

Після того, як директора змінили, Молчанова пішла в суд і почала стягувати ці гроші. І ось ті 180 мільйонів гривень, про які пишуть в інтернеті і які ринок нібито заборгував Молчановій – з'явилися внаслідок ось таких ось фінансових операцій. До речі, мені доводилося і про 180 мільйонів доларів читати.

І на підставі цього всього мажоритарного власника зараз звинувачують в тому, що він доводить ринок до штучного банкрутства. Повністю ігноруючи той факт, що саме міноритарний власник, власник 22,5%, компанія "Сучасні рінкові інновації" намагалася збанкрутити ринок. Але інтернет переповнений звинуваченнями, що "Столичний" штучно доводять до банкрутства нинішні власники, які нібито захопили ринок.

Протягом тривалого часу вирішення конфлікту відбувалося виключно в юридичній площині. Ні адміністрація ринку, ні мажоритарний власник не висвітлювали ситуацію в пресі. І суди всіх інстанцій, від Господарського суду міста Києва до Верховного суду України визнали, що правда – на стороні мажоритарного акціонера. Суд підтвердив, що ринок – платоспроможне підприємство, яке генерує достатню кількість фінансів, щоб розраховуватися як за поточними, так і з попередніми своїми зобов'язаннями.

І пані Молчанову це вкрай не влаштувало. Вона зверталася до судів з тим, щоб в результаті спровокувати банкрутство "Столичного". Справа дійшла до Верховного суду. І ринок виграв процес.

Тоді Молчанова розпочала медійну атаку на підприємство. То запускалися тези, що підприємство захопили якісь там сепаратисти, то нам приписували фінансування тероризму, то в якості власників ринку називалися прізвища різних людей, які до підприємства насправді взагалі не мають жодного стосунку...

– І зараз процес триває? Чим, на вашу думку, зумовлений нинішній сплеск уваги до ринку? Чому саме зараз з'явилися ці публікації та інформаційні повідомлення?

– Тому що пані Молчанова програла всі суди. І розуміє, що в правовому полі вона не може діяти. Тому діє шляхом шантажу, намагається підірвати репутацію підприємства. Прямо зараз її підприємство "Сучасні рінкові інновації", яке є міноритарним власником ринку, розсилає орендарям, які працюють на "Столичному", листи із закликом "Не платіть орендну плату", тому що "нелегітимне керівництво ринку". Фактично, вона намагається довести підприємство до банкрутства.

– Навіщо? У чому логіка банкрутити підприємство, в якому маєш частку власності?

– Розумієте, ще два роки тому Влада Молчанова користувалася всіма, скажімо так, благами цього підприємства. Вона повністю знімала касу, виводила гроші через якісь незрозумілі витрати, хоча ще раз нагадую, я як начальник департаменту оренди, знаю, що кількість орендарів не збільшилася. Фінансовий показник виріс не через зростання кількості орендарів. Площа ринку не збільшилася, кількість орендарів залишилася тією ж. Просто кошти почали витрачатися за призначенням та ефективно, ось і все. Це єдина причина позитивного сплеску фінансових показників ринку.

А вони після зміни керівництва дійсно змінилися разюче – як і прогнозував аудиторський висновок. За 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% - з 133 млн грн до 169,5 млн грн. Паралельно на 19% зменшились витрати – з 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операційний прибуток зріс в 6,2 рази, з 10,7 млн грн до 66,9 млн. Зростання сягнуло 56,2 млн грн.

Пані Молчанова хотіла довести до банкрутства підприємство, щоб ввести туди свого контрольованого арбітражного керуючого. І щоб він касу виводив, як і раніше, туди, куди їй хотілося і реалізував майно підприємства її підприємствам. І щоб гроші від продажу не затримувалися в касі ринку навіть на добу.

– Яка, на вашу думку, кінцева мета цих нападок?

– Збанкрутити підприємство, щоб його за копійки купити. Змусити мажоритарного акціонера все-таки відійти, не займатися ринком. Вона хоче забудувати ділянку, на якій зараз розташований "Столичний". Тому що ринок займає сто шістдесят гектарів земель. Молчановій ринок взагалі не потрібен. Вона як забудовник (Влада Молчанова очолює будівельну компанію Stolitsa Group. – Ред.) хоче ці гектари забудувати п'ятиповерхівками, дев'ятиповерхівками - та й по всьому.

Там дорога земля і, що дуже важливо для нашої країни в даний момент – це сільськогосподарська земля. І її цільове призначення – для розміщення сільськогосподарського ринку, для підтримки фермерів, виробників внутрішніх, українських. У нас практично всі орендарі – це самі фермери, виробники своєї ж власної продукції. Це – єдиний такий ринок в Україні. Якщо він перестане існувати, то у великої кількості фермерів не буде можливості реалізовувати свою продукцію.

Ми, до речі – єдиний ринок, який був відкритий під час карантину глобального, жодного дня "Столичний" не був закритий. На рівні керівництва країни було прийнято рішення, що це – стратегічний об'єкт соціального призначення з низькими соціальними цінами. Тому було вирішено, що ринок повинен працювати.

"Столичний" – ринок європейського рівня. Павільйони дозволяють дотримуватися соціальної дистанції. Були застосовані всі карантинні заходи. У нас на в'їзді на територію здійснювався температурний скринінг. Перший час, поки люди переорієнтовувалися, ми безкоштовно роздавали маски і орендарям, і покупцям. Постійно проводимо дезінфекцію всіх павільйонів.

– Ви згадували про податки. Скільки грошей перераховує "Столичний" в бюджет?

– Близько чотирьох з половиною мільйонів гривень ПДВ щомісяця. Плюс близько трьохсот тисяч гривень на місяць - орендні платежі за землю. І плюс сто сорок осіб у трудовому колективі. Жодного скорочення не було ні в карантин, ні до нього.

– Повернімося до існуючого конфлікту. Повідомлення про рейдерське захоплення наскільки відповідають дійсності? Це чиїсь фантазії чи справа доходила до фізичних зіткнень?

– До зіткнень, на щастя, не дійшло. Була інформація про те, що готується рейдерське захоплення. Наша служба безпеки до адміністрації, до власника і до генерального директора донесла цю інформацію. Ми змушені були повідомити також цю інформацію публічно, зокрема, на нашому офіційному сайті. І, користуючись нагодою, я б хотів закликати всіх довіряти все-таки з офіційними джерелами інформації. І звертатися до них у разі виникнення питань.

Повідомлення про підготовку рейдерського захоплення ми сприйняли серйозно, як реальну загрозу. Звернулися із заявою до правоохоронних органів. І, як я й казав, сповістили всіх орендарів, відвідувачів про ймовірність рейдерського захоплення з боку міноритарного акціонера, який втратив контроль над підприємством.

– До речі, про міноритарного акціонера. За цей час були якісь контакти з самою Владою Молчановою або з її представниками?

– Вона систематично бувала на підприємстві під час аудиту. Це не так було, що її виставили за двері і потай від неї якісь там перевірки влаштували. Вона брала участь у всіх перевірках, є протоколи цих перевірок, вона їх підписувала, її представники ці протоколи підписували. Тобто це не була якась кулуарна аудиторська перевірка. Це відкритий аудит був, причому за обопільною згодою. Просто аудит виявився значно глибшим, ніж хотілося б міноритарному власнику. Розрахунок був, як я розумію, на те, що немає документів – не буде і аудиту. Але він відбувся. І був проведений дуже професійно.

– А вже після завершення аудиту, після того, як стало відомо, що відбувалося на підприємстві протягом всього цього часу – були такі контакти, можливо, непублічні?

– До мене доходила інформація, що так, були зустрічі, були якісь переговори. Але я так розумію, вона висувала якісь абсолютно божевільні вимоги, з тим, щоб завести ситуацію в глухий кут. Подробиць, на жаль, не знаю. Мене в деталі переговорів ніхто не утаємничував.

– Ви розповідаєте дивовижні речі про те, що відбувалося на підприємстві протягом багатьох років. І багато з вашої розповіді цілком можна кваліфікувати, як мені здається, згідно чинного Кримінального кодексу. Якщо все це відбувалося – адміністрації ринку або його мажоритарному власникові, напевно, варто було б звернутися до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності винних у скоєнні виявлених аудитом порушень?

– Все це є. Заяви, сила-силенна кримінальних справ насправді зараз існує - і на попередніх управлінців підприємства, і на ті компанії, які фіктивно проводили кошти на ринок. Подані позови про визнання недійсними іпотечних договорів, коли за копійки закладалося все майно підприємства. Все це в судах.

До речі, по ходу з'ясовуються нові дивовижні речі. Нещодавно у Львівській області, наприклад, спливла справа, де за дорученням від мажоритарного акціонера виступала людина, яку ніхто не уповноважував. Тобто мова йде про підробку доручення. Ми це встановили, написали заяву в поліцію і документально можемо підтвердити свої звинувачення. Як, втім, і всі інші наші твердження.

– Розслідування й суди розтягнуться в кращому випадку на місяці...

– Так. А тим часом страждає репутація ринку як підприємства. Розхитуються орендарі, які не розуміють, чи збережуться їх робочі місця. Колектив також перебуває в постійній напрузі. Зараз внаслідок вигаданих позовів арештовані рахунки підприємства – і ми стикаємося з труднощами при виплаті зарплат. Поки вдається вишукувати резерви і платити людям, так що ми ні на один день зарплату нікому не затримували. Викручуємося як можемо – і будемо прикладати максимум зусиль, щоб нинішні труднощі не відчули ні наші орендарі, ні наші співробітники.

– Який план дій на найближче майбутнє?

– Він максимально простий. Ми не хотіли, що називається, виносити сміття з хати. Ми хотіли рухатися виключно в юридичній площині, виключно в рамках чинного українського законодавства. Але є певні реалії, з якими ми самі стикаємося. Є нюанси. Так що боремося. Єдине, що нас змусили додатково ще і звертатися до громадськості, щоб у людей не формувалося якесь неправильне враження про ситуацію. Адже нове керівництво підприємства фактично звинувачують у рейдерському захопленні. Хоча мажоритарний акціонер має право і за статутом, і відповідно до закону поміняти керівництво підприємства. Є кворум – поміняли. І хоча комусь це може не подобатися і він вважає, що відбулося рейдерське захоплення – це не так. Все відбувалося в рамках чинних Цивільного та Господарського кодексів.

Так що ми просто продовжимо відстоювати нашу позицію всіма доступними нам законними шляхами.

– Наостанок: що б ви сказали орендарям, які працюють з вашим підприємством, і українцям, які є клієнтами ринку "Столичний"?

– Любіть наш ринок. Відвідуйте його. І пам'ятайте: все буде добре, тому що правда завжди перемагає.