"Зарплата у Коболєва повинна бути високою": Фукс віддячив "Нафтогаз" за вдалу операцію?

Російський олігарх Павло Фукс, який замішаний в цілій низці корупційних скандалів в Україні, виступив проти зниження зарплати голова НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва в два рази. При цьому, лише кілька тижнів тому за допомогою НАКу і Фонду гарантування вкладів пов'язана з Фуксом компанія задешево придбала борг "Укргазвидобування".

Павло Фукс виступив на захист Андрія Коболєва на своєму офіційному каналі в Telegram. У своєму блозі він обурився: голові "Нафтогазу" не тільки знизили зарплату, але і включили в контракт зобов'язання виконувати план по нарощуванню обсягів видобутку блакитного палива і збереження транзиту.

"Так, Коболєв продовжить очолювати компанію. Але крім зниження зарплати, в його контракті прописані ще два важливих пункти – збереження транзиту і підвищення внутрішнього видобутку газу. Звітність щомісяця і щокварталу із загрозою звільнення", – написав Фукс

До речі, саме за сприяння "Нафтогазу" Павло Фукс отримав можливість викупити на торгах борг її дочірньої компанії "Укргазвидобування". НАК фактично "поступився" перемогу в аукціоні на користь компанії Фукса. Причому в торгах прийняли участь відразу дві фірми олігарха – "Фінгруп Фактор" і "Веста". В результаті борг при стартовій ціні в 229,3 млн грн (сума кредиту з відсотками – 216 млн) продали всього за 110,1 млн грн. І тепер компанія Фукса може через суд стягнути суму з УГД.

Засновником "Фінгруп Фактор" є Василь Астіон. Він раніше був помічником партнера Павла Фукса нардепа Віталія Хомутинника. А зараз входить до фракції "Відродження" в Дніпропетровській облраді. До недавнього часу Хомутинник і Астіон були партнерами по агробізнесу в Dnipro Agro Group, але близько року тому на папері вони розділили сфери впливу. Астіон за допомогою схожої схеми також купив для Павла Фукса і Віталія Хомутинника право стягнути борги, видані під заставу ТРЦ "Республіка".

Водночас одним із засновників компанії "Веста" є Андрій Волков. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" при підписанні мирової угоди з "Київським метрополітеном". В результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримає з кожної поїздки в підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився підписати контракт з Коболєва тільки за умови зниження його зарплати в два рази (раніше було близько двох мільйонів гривень на місяць) і чітких критеріїв оцінки роботи з постійними звітами.

Фукс вже відомий як одіозний олігарх, якого пов'язують з корупційними схемами і величезними втратами для бюджету України. Тепер же, мабуть, Павло Фукс намагається проявити себе в ролі "видатного економіста" та "державника", визначаючи, які зарплати повинні отримувати менеджери державної компанії.

Відзначимо, після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти голови редради ЗМІ Михайла Бродського.

Як "прославився" Павло Фукс:

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