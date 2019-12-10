В Україні придумали, як замінити транзит російського газу

У "Нафтогазі" мають намір заробляти на зберіганні газу в українських підземних сховищах.
Про це сказав директор інтегрованого газового бізнесу НАК Андрій Фаворов, передає "Інтерфакс-Україна". "Однозначно, існують всі передумови зробити цей бізнес успішним", – сказав він.
За його словами, попит на цю послугу є у незалежних європейських трейдерів. Вони вже зберігають у ПСГ України достатньо великі обсяги газу, які закачали влітку цього року.
Зберігання газу в підземних сховищах
"У України найбільші потужності зі зберігання газу. Чим вони важливі? Виробництво газу в світі йде рівномірно протягом року. Плюс-мінус одні і ті ж обсяги, включаючи США і країни Близького Сходу. А споживання – є сезонним. Тобто, у першому і четвертому кварталах піки споживання, а влітку – просадка. Літнє світове виробництво газу необхідно десь зберігати, і в України величезний потенціал для комерціалізації своїх сховищ", – пояснив Фаворов.
Топ-менеджер НАК додав, що правління компанії на найближчому засіданні наглядової ради представить стратегію розвитку цього бізнесу.
На кінець вересня 2019 року 32 трейдера зберігали в ПСГ України 6,7 млрд куб. м газу в режимі "митного складу", з них трохи більше 2 млрд куб. м – європейські компанії.
Загальна ємність 12 підземних сховищ "Укртрансгазу" – 31 млрд куб. м. Ця компанія повністю належить "Нафтогазу".
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