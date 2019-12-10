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10 грудня • оновлено в 16:40
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/ Ринки та компанії

В Україні придумали, як замінити транзит російського газу

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У "Нафтогазі" мають намір заробляти на зберіганні газу в українських підземних сховищах.

Про це сказав директор інтегрованого газового бізнесу НАК Андрій Фаворов, передає "Інтерфакс-Україна". "Однозначно, існують всі передумови зробити цей бізнес успішним", – сказав він.

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За його словами, попит на цю послугу є у незалежних європейських трейдерів. Вони вже зберігають у ПСГ України достатньо великі обсяги газу, які закачали влітку цього року.

Зберігання газу в підземних сховищах

Зберігання газу в підземних сховищах

"У України найбільші потужності зі зберігання газу. Чим вони важливі? Виробництво газу в світі йде рівномірно протягом року. Плюс-мінус одні і ті ж обсяги, включаючи США і країни Близького Сходу. А споживання – є сезонним. Тобто, у першому і четвертому кварталах піки споживання, а влітку – просадка. Літнє світове виробництво газу необхідно десь зберігати, і в України величезний потенціал для комерціалізації своїх сховищ", – пояснив Фаворов.

Топ-менеджер НАК додав, що правління компанії на найближчому засіданні наглядової ради представить стратегію розвитку цього бізнесу.

На кінець вересня 2019 року 32 трейдера зберігали в ПСГ України 6,7 млрд куб. м газу в режимі "митного складу", з них трохи більше 2 млрд куб. м – європейські компанії.

Загальна ємність 12 підземних сховищ "Укртрансгазу" – 31 млрд куб. м. Ця компанія повністю належить "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
ринок газу
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз" "Укртрансгаз"
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Livesey David
Livesey David
Это всё новости для внутреннего потребления, тупoрылым сeлюкaм можно любую чепуху нести, они один куй ничего не понимают, а правда такова, нет трaнзита - нет oтoпления минимум трети укрaинских областей, потому что они oтaпливаются исключительно путевым российским газом, никакого рeвeрса, ни рeального не виртуaльнoгo там нет.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Идиотусы. Без транзита не создать давление. А значит, не извлечь этот газ из хранилищ.
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lykin vasa
lykin vasa
Rabinovich Alexander, Ха,для себя выкают в ручную....потом летом вернут
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ищут к чему бы еще присосаться - что б ни че не делать а денежка капала))))
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