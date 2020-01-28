Заробляє у 290 разів більше за листоношу: Смілянський назвав зарплату в "Укрпошті"

Середній оклад співробітників "Укрпошти" – листонош, водіїв, операторів, сортувальників – 6400 гривень.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає "Укрінформ". За його словами, останнім часом зарплата у його підлеглих зросла майже вдвічі.

"Середній дохід працівників на сьогодні становить 6400 грн. Коли я прийшов на цю посаду три роки тому, він становив 3400 грн. Тобто, практично в два рази ми збільшили середній дохід працівників. Мінімальна зарплата в країні 4723 гривень."Укрпошта" – державна компанія і строго дотримується законодавства", – заявив Смілянський.

Зарплати в "Укрпошті"

Він зазначив, що названа ним сума – це гроші, які в грудні 2019 року в середньому по країні отримував виробничий персонал (листоноші, оператори, водії, сортувальники) – без урахування менеджменту, адміністрації.

Нагадаємо, що згідно з фінансовим планом "Укрпошти", гендиректор повинен отримувати 1,86 млн грн в місяць разом з преміями. Таким чином, в грудні 2019 року зарплата Смілянського була в 290 разів більшою, ніж у середнього співробітника компанії.

Фінансовий план "Укрпошти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що Смілянський буде заробляти в 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

Відзначимо, що в 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. Грн щомісяця, в 2019-м – близько 1,4 млн грн.

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