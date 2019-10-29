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29 жовтня • оновлено в 06:48
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Запуск ринку землі в Україні: в Раді назвали наступні кроки

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Кабінет міністрів і Верховна Рада розробляють низку законопроектів, спрямованих на врегулювання ринку землі в Україні.

Подробиці законодавчих ініціатив розкрила в ефірі ObozTV нардепка від фракції "Слуга народу", представниця Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук.

Як пояснила депутатка, законопроект про введення обігу земель сільськогосподарського призначення – лише один з десятків, які будуть прийняті під час реформи ринку землі.

"Є, якщо не помиляюся, 8 законопроектів, які готуються нашими депутатами, відповідним профільним комітетом і самим Кабінетом міністрів", – уточнила вона.

Зокрема, за її словами, розробляється законопроект про посилення переважного права, який забезпечить можливість чинним орендарям, які працюють в аграрному секторі, можливість викупити землю.

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"Про електронні аукціони – як проводити аукціони окремий закон. Про дерегуляції землеустрою – прибере бюрократичні бар'єри і спростить процедуру взаємодії користувача з органами земельних ресурсів. Запобігання рейдерству – окремий законопроект, який готується. Зробить неможливими рейдерські атаки і захистить право власності на земельні ділянки", – перерахувала Верещук.

"Реформування безкоштовної приватизації земель – реформує надання доступу українців до землекористування. Державна підтримка – окремий законопроект. Це цілий перелік законодавчих змін, які пропонуються в цій концепції", – додала нардеп.

Запуск ринку землі в Україні: в Раді назвали наступні кроки

24tv.ua

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Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України Кабінет Міністрів України земельна реформа
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