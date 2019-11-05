Закриють схему Яценка? У Раді запропонували новий законопроєкт щодо продажу квартир

Податковий комітет Верховної Ради підтримав новий варіант законопроєкту №2047, який усуває фірми, що наживаються на оцінці квартир під час їхнього продажу.

Тепер господарі нерухомості в разі продажу зможуть проводити оцінку за допомогою автоматизованих сервісів самостійно. А корупційні майданчики, які заробляють на посередництві 1 млн грн щодня, будуть залишені без роботи. Про це зазначено у висновку комітету, опублікованому на сторінці законопроєкту на сайті Ради.

"Завдяки цій системі будь-яка особа зможе отримати довідку про автоматичне оцінювання об'єкту нерухомого майна і на її підставі укласти угоду щодо об'єкта нерухомості. У разі незгоди з вартістю об'єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутися до суб'єкта оцінкової діяльності і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту у Єдиній базі (як це є сьогодні)", – йдеться у висновку комітету від 31 жовтня.

OBOZREVATEL повідомляв, що за схемою з непотрібними платежами фірмам-прокладкам стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (входив до фракції, аффілійованої з мультимільярдером Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса та Ігоря Коломойського).

Згідно з новим варіантом законопроєкту, з 1 січня 2020 року приватні електронні майданчики (вони були головним предметом суперечок) будуть вилучені з процедури реєстрації та перевірки реєстрації даних про оцінку. Їх відключать від Єдиної бази даних звітів про оцінку, а приватні оцінювачі і нотаріуси отримають до цієї бази прямий доступ.

Депутати податкового комітету підтримали законопроєкт і вирішили внести його на голосування до Верховної Ради, щоб там ухвалювати за основу. З доповіддю про цей документ у Раді виступить голова комітету Данило Гетманцев.

Рада прибере корупцію під час продажу нерухомості Build Portal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні Податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедури оцінювання вартості житла.

Нардеп Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні, які є членами фінансового комітету Ради.

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість із "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроєкт №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод із нерухомістю.

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