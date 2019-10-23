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23 жовтня • оновлено в 16:22
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"Закриють без розмов": "Слуга народу" приготувала радикальне нововведення для ФОП

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"Слуга народу" збирається дозволити податковим органам самостійно ліквідувати "сплячі ФОП", які не працюють і не сплачують податки понад 6 місяців.

Про це йдеться в законопроєкті №2274, який політсила внесла до парламенту. Документ зараз перебуває на розгляді Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Пропонується надати право контролюючим органам звертатися до державного реєстратора із заявою про припинення підприємницької діяльності ФОП в разі відсутності господарської діяльності та несплати податків і зборів понад 6 місяців", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

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Автори розраховують, що закриття "сплячих ФОП" знизить навантаження з обліку і контролю за ними.

"Закриють без розмов": "Слуга народу" приготувала радикальне нововведення для ФОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому зажадав від Кабміну розробити закон про дворічний мораторій на перевірку ФОП. Також він підписав закони про РРО та кешбек.

3 жовтня стало відомо, що в податковому комітеті Верховної Ради пропонують заборонити фізособам-підприємцям (ФОП) надавати послуги. Вести бізнес вони зможуть тільки займаючись торгівлею або виробництвом.

Наступного дня голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що його скандальну заяву про ідею заборонити ФОП надавати послуги, неправильно зрозуміли.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Кабмін в боротьбі з ухиленням від податків за допомогою фізосіб-підприємців (ФОП).

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Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
Державна фіскальна служба України Партія Слуга народу
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