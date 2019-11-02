Закрили очі на MH17? Малайзія оголосила про потужну співпрацю з Росією

Влада Малайзії збираються відмовитися від закупівлі авіалайнерів європейського виробництва на користь російських аналогів.

Таке рішення викликано планами ЄС обмежити експорт пальмового масла з Малайзії, передають "РИА Новости". "Якщо ви знижуєте або обмежуєте наш імпорт, то ми зробимо такі ж заходи і не будемо купувати ваші товари. Ми будемо закуповувати російські літаки, а не ваші", – сказав прем'єр Малайзії Махатхір Мохамад, виступаючи на діловому та інвестиційному саміті країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який проходить в Бангкоку.

Видання зазначає, що Малайзія та Індонезія поставляють на світовий ринок до 90% пальмової олії. З відмовою Євросоюзу імпортувати пальмову олію ці країни зазнають значних збитків.

Малайзія готова купувати літаки у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, розслідування катастрофи MH17 на Донбасі не може бути справедливим і нейтральним. Про це заявив прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад. Він додав, що звинувачення на адресу Росії у даній справі спровоковані "поганими відносинами Заходу і Москви і пошуком винного для страхових виплат".

Раніше стало відомо, що Росія контактує з представниками Нідерландів з приводу катастрофи літака Boeing-777 рейсу МН17 на Донбасі.

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